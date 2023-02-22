حسين الشحات بعد فوز الأهلي على أسوان: الحمد لله

علق حسين الشحات، لاعب نادي الأهلي، علي فوز الفريق في مباراة أمس أمام أسوان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر الشحات صورًا من مباراة أمس، وعلق كاتبًا: “الحمد لله”.

وفاز الأهلي على نظيره أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض حسين الشحات، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى كسر في أحد أصابعه باليد اليمنى ومن المقرر أن يتم حسم مشاركته في المباراة المقبلة أم لا خلال الأيام القادمة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره صن داونز، يوم السبت القادم، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.