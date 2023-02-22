عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب صفوف النقل بمدارس مصر الجديدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت ادارة مصر الجديدة التعليمية قائمة المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب صفوف النقل خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023

وأوضحت إدارة مصر الجديدة التعليمية أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية تتمثل المشروعات البحثية المطلوبة في :

- المخاطر الصحية الناتحة عن تلوث البيئة

- جهود الدولة في ترشيد الاستهلاك ( المياة - الكهرباء )

-دور المدرسة في تنمية وعي الطلاب بالتغيرات المناخية

- مخاطر الألعاب الالكترونية

-اختيار احد المشروعات القومية والتحدث عنها في ظل الجمهورية الجديدة

وأوضحت إدارة مصر الجديدة التعليمية أنه بالنسبة للمرحلة الاعدادية تتمثل المشروعات البحثية المطلوبة في :

- المبادرات الرئاسية التحضر للأخضر ودورها في التوعية بمشكلات البيئة

- المشروعات القومية في مجال الطرق والكباري وتأثيرها على التنمية

- أهم الانجازات في مجال الطاقة ( طاقة الرياح - الطاقة الشمسية)

- حقل ظهر قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

- التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة والمياة والصحة

وأشارت إدارة مصر الجديدة التعليمية إلى أنه بالنسبة للمرحلة الثانوية ، تتمثل المشروعات البحثية المطلوبة في :

- المثلث الذهبي في صعيد مصر واهميته في تنمية الصعيد

-دور التكنولوجيا واثرها في الصراع الفكري في ظل العولمة

- المشروعات القومية وتأثيرها على تنشيط السياحة

- المشروعات القومية وانعكاسها على معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي

- التحديات والاجراءات للحد من تغير المناخ


جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كانت قد أعلنت أن موعد تسليم المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تدخل الحكومة.. 65 جنيها سعر الدواجن البيضاء اليوم

عشيقي هددني بالفضيحة.. ماذا حدث بسيدة شقة6 بين السرايات وصديقاتها| القصة الكاملة

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

الكيلو يبدأ من 65 جنيهًا|تعرف على أسعار الدواجن اليوم بعد قرار التموين

زي البلدي وبنص السعر| أنواع الدجاج المستورد وأسعاره وأماكن بيعه في المحافظات

ترشيحاتنا

خير ما دعا به الرسول في شعبان وذكره الأنبياء.. علي جمعة يوضح

نشرة أخبار العالم| 3 زلازل جديدة تضرب تركيا في أقل من ساعتين.. قوات الاحتلال ترتكب مجزرة في نابلس.. وبوتين يصارح العالم بهذا الأمر

بايدن: سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو

نهاية موسكو والهجوم النووي.. حقيقة يكشفها أحد أهم قادة روسيا اليوم

قصور فني بتقرير الصفة التشريحية.. ننشر طلبات محامي صيدلي حلوان أمام المحكمة

الطفل أصبح يتيماً.. الحق المدني يطالب باعتبار قضية "صيدلي حلوان" قتل عمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوردر أونلاين كاد يتسبب في نهاية مأساوية لعائلة في بريطانيا

نشرة المرأة والصحة| تحذير من 8 أطعمة تؤثر سلبًا على الصحة الإنجابية للرجال.. جفاف الفم يتطلب إجراء فحص للكبد فورا

احذر.. أدوية الصداع تصيبك بكوارث| تفاصيل

شاهد.. تمثال المسيح الفادي الشهير بالبرازيل يحمل صاعقة بيده

فيديو

بيشرب شيشة.. أحمد عزمى يثير الجدل بظهوره فى برنامج نزار الفارس

أماكن بيعها .. سعر مفاجأة لـ الفراخ البرازيلي المجمدة الموجودة بالأسواق

سر أضواء السماء وعلاقتها بالفضائيين والزلازل.. البحوث الفلكية تكشف الحقائق

فضيحة عمارة بين السرايات.. صور وفيديوهات خادشة والفاعل مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ