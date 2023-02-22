ننشر المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب صفوف النقل بمدارس مصر الجديدة

أعلنت ادارة مصر الجديدة التعليمية قائمة المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب صفوف النقل خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023

وأوضحت إدارة مصر الجديدة التعليمية أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية تتمثل المشروعات البحثية المطلوبة في :

- المخاطر الصحية الناتحة عن تلوث البيئة

- جهود الدولة في ترشيد الاستهلاك ( المياة - الكهرباء )

-دور المدرسة في تنمية وعي الطلاب بالتغيرات المناخية

- مخاطر الألعاب الالكترونية

-اختيار احد المشروعات القومية والتحدث عنها في ظل الجمهورية الجديدة

وأوضحت إدارة مصر الجديدة التعليمية أنه بالنسبة للمرحلة الاعدادية تتمثل المشروعات البحثية المطلوبة في :

- المبادرات الرئاسية التحضر للأخضر ودورها في التوعية بمشكلات البيئة

- المشروعات القومية في مجال الطرق والكباري وتأثيرها على التنمية

- أهم الانجازات في مجال الطاقة ( طاقة الرياح - الطاقة الشمسية)

- حقل ظهر قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

- التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة والمياة والصحة

وأشارت إدارة مصر الجديدة التعليمية إلى أنه بالنسبة للمرحلة الثانوية ، تتمثل المشروعات البحثية المطلوبة في :

- المثلث الذهبي في صعيد مصر واهميته في تنمية الصعيد

-دور التكنولوجيا واثرها في الصراع الفكري في ظل العولمة

- المشروعات القومية وتأثيرها على تنشيط السياحة

- المشروعات القومية وانعكاسها على معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي

- التحديات والاجراءات للحد من تغير المناخ



جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كانت قد أعلنت أن موعد تسليم المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين