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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الممثلة البريطانية هانا وادينجهام تشارك في حفل يوروفيجن 2023

مقدمي حفل يوروفيجن
مقدمي حفل يوروفيجن

اختيرت الممثلة البريطانية هانا وادينجهام، بطلة مسلسل Ted Lasso للمشاركة في حفل نهائي مسابقة يوروفيجن 2023، المقرر إقامته في مايو المقبل. 

 

هانا وادينجهام التي تلعب شخصية صاحبة نادي كرة القدم ريبيكا ويلتون في مسلسل Ted Lasso، ستسضيف حفل يوروفيجن إلى جانب جراهام نورتون، والمغنية الأوكرانية جوليا سانينا، وأليشا ديسكون.

 

جراهام نورتون مذيع قناة بي بي سي منذ فترة طويلة، ويتناوب فقرات الحفل مع هانا وادينجهام التي قالت إنه شيء مميز اختيارها لهذه المهمة، ووصفت يوروفيجن بأنه أحد أعظم المهرجانات الموسيقية في العالم. 

 

كما عبرت الممثلة الشهيرة عن سعادتها وإحساسها بالشرف لدعم أوكرانيا في أزمتها في حفل يوروفيجن هذا العام.

 

تقام فعاليات يوروفيجن 2023 في ليفربول أرينا، بإنجلترا بعد منافسة قوية بين عدد المدن المتنازعة على استقبال وتنظيم الحدث الفني.

 

خرجت العديد من المدن مثل مانشستر ونيو كاسل وبرمنجهام من قائمة تنظيم مسابقة يوروفيجن المقرر إقامتها في مايو المقبل، وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أن ليفربول وجلاسكو هما المدينتين الباقيتين ولديهما ملاعب على ضفاف النهر، وقدمت عروض أفضل للتنظيم، ولكن ليفربول فازت في النهاية.

 

مسابقة يوروفيجن 2023 

 

تستضيف المملكة المتحدة نسخة العام المقبل من مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" بدلا من أوكرانيا، بسبب الحرب المستمرة في أعقاب الغزو الروسي.

 

من المعروف أن الدولة الفائزة في المسابقة تستضيف نسخة العام المقبل، ولكن هذا العام استطاعت الممكلة المتحدة أن تحصل على حق التنظيم بعد حصول متسابقها على المركز الثاني. 

يوروفيجن مسابقة يوروفيجن دعم أوكرانيا Ted Lasso هانا وادينجهام

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