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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إقامة فعاليات يوروفيجن 2023 في ليفربول أوجلاسكو

يوروفيجن
يوروفيجن

تقام فعاليات يوروفيجن 2023 في إحدى مدينتي ليفربول أوجلاسكو بإنجلترا بعد تقليص عدد المدن المتنازعة على استقبال وتنظيم الحدث الفني من 7 إلى 2 فقط. 

 

خرجت العديد من المدن مثل مانشستر ونيو كاسل وبرمنجهام من قائمة تنظيم مسابقة يوروفيجن المقرر إقامتها في مايو المقبل، وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أن المدينتين الباقيتين لديهما ملاعب على ضفاف النهر، وقدمت عروض أفضل للتنظيم. 

 

وأوضحت الإذاعة البريطانية أن القرار النهائي سيتم إتخاذه في غضون أسابيع. 

 

مسابقة يوروفيجن 2023 

 

تستضيف المملكة المتحدة نسخة العام المقبل من مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" بدلا من أوكرانيا، بسبب الحرب المستمرة في أعقاب الغزو الروسي. 

 

من المعروف أن الدولة الفائزة في المسابقة تستضيف نسخة العام المقبل، ولكن هذا العام استطاعت الممكلة المتحدة أن تحصل على حق التنظيم بعد حصول متسابقها على المركز الثاني. 

 

لم يحدد بعض أي مدينة بريطانية ستستضيف حفل يوروفيجن العام المقبل، ولكن جلاسكو ومانشيستر أبدتا استعداد لتولي هذه المهمة، وسيكون على الراغبين في الاستضافة تقديم كل الإثباتات على توافر المرافق والإمكانيات المناسبة لهذا الحدث.

 

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بسبب الحرب.. بريطانيا تستضيف يوروفيجن العام المقبل بدلا من أوكرانيا

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لأول مرة بالمسابقة.. فرقة موسيقية تبيع جائزة يوروفيجن لمساعدة الجيش الأوكراني

 

مسابقة يوروفيجن 2022

 

فازت فرقة كالوش أوركسترا الأوكرانية في إيطاليا بمسابقة يوروفيجن مايو الماضي، وصرحت مصادر مقربة من اتحاد البث الأوروبي، الذي ينظم المسابقة الموسيقية السنوية، أن فوز أوكرانيا بتنظيم الحدث الفني لم يكن الوضع المثالي الذي يتطلعون إلى مواجهته.

 

ووفقا للتصريحات المعلنة أنذاك فإن أوكرانيا ومسئوليها متفائلون بشأن استضافة حفل العام المقبل، وعقب العرض قال المغني الرئيس لفرقة كالوش أوركسترا للصحافة إنه متأكدة بأن بلاده ستكون سعيدة باستضافة يوروفيجن في أوكرانيا الجديدة السعيدة بحسب وصفه. 

 

وباعت أوركسترا كالوش، الفرقة الأوكرانية التي فازت بمسابقة «يوروفيجن» الغنائية هذا العام، الجائزة التي حصلت عليها من أجل جمع الأموال لدعم أوكرانيا في الحرب الحالية، وبالتحديد لمؤسسة تساعد القوات المسلحة الأوكرانية.

يوروفيجن مسابقة يوروفيجن هيئة الإذاعة البريطانية القوات المسلحة ليفربول

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