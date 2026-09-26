مصطفى بكري ينعي المستشار أحمد الزند: رحل أسد القضاة.. وذكراه ستبقى خالدة

نعى الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر السابق، الذي توفي فجر اليوم السبت عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وأعرب مصطفى بكري عن حزنه لرحيل الزند، مستعيدًا علاقته الوطيدة به، ومشيدًا بما وصفه بمواقفه في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، قائلًا: «غيب الموت رجلا من أشجع الرجال، القاضي العادل المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الأسبق بعد رحلة كفاح طويلة في محراب العدالة والدفاع عن استقلال السلطة القضائية».

وأضاف: «جمعتني به علاقة وثيقة، عرفت فيه الإنسان، الشهم، الشجاع. وفي معركة القضاء كنت إلى جواره خطوة بخطوة»، مشيرًا إلى أنه وثّق جانبًا من تلك المرحلة في كتابه «القضاء والإخوان»، واختتم نعيه قائلًا: «رحل أسد القضاة كما كنا نسميه، لكن ذكراه الغالية ومسيرة كفاحه ستبقى خالدة، تتوارثها الأجيال، جيلا بعد جيل».

وفاة المستشار أحمد الزند

وتوفي المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، صباح اليوم السبت، داخل أحد المستشفيات الخاصة، عن عمر ناهز 79 عامًا.

ويُعد المستشار أحمد الزند من أبرز القامات القضائية والقانونية، حيث امتدت مسيرته المهنية بين العمل القضائي والقانوني والعمل التنفيذي، كما تولى عددًا من المناصب المهمة داخل مصر وخارجها.

وشغل أحمد الزند منصب رئيس المحكمة الشرعية في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما عمل مستشارًا قانونيًا لولي عهد رأس الخيمة خلال فترة التسعينيات.

كما تولى رئاسة نادي قضاة مصر خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2015، قبل أن يتولى منصب وزير العدل.

وتولى المستشار أحمد الزند منصب وزير العدل في حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستمر في منصبه عقب تولي المهندس شريف إسماعيل رئاسة مجلس الوزراء.

ورحل المستشار أحمد الزند صباح اليوم، بعد مسيرة حافلة في العمل القضائي والقانوني، ورئاسة نادي قضاة مصر، والعمل التنفيذي.



