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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو| مصطفى بكري يحذر من الشائعات: تستهدف إحباط المواطنين وزعزعة الاستقرار.. والبترول: لم نصدر أي قرارات جديدة بشأن الأسعار

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصطفى بكري يحذر من الشائعات: تستهدف إحباط المواطنين وزعزعة الاستقرار
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشائعات أصبحت كثيرة، مشيرا إلى أن تلك الشائعات الهدف منها تصدير الإحباط للمواطن المصري، وضرب إستقرار الوطن.

النائب محمد أبو العينين: تمويل العمل المناخي يجب أن ينتقل من التعهدات إلى آليات التنفيذ
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن النائب محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أدلى بعدد من التصريحات المهمة بالتوازي مع أعمال الدورة العامة للأمم المتحدة، تناول خلالها أبرز التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وأمن الطاقة.

وزارة البترول: لم نصدر أي قرارات جديدة بشأن الأسعار
نفت وزارة البترول، ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن أسعارا زائفة للمنتجات البترولية، حسبما افادت قناة “ القاهرة ال‘خبارية ” في خبر عاجل .

وزير الخارجية: مصر ترفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته
شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بنيويورك، حسبما أافادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

نجل جمال عبد الناصر: جزمة عبد الناصر معلمة على قفا جماعة الإخوان وموتوا بغيظكم
أكد المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أنه فوجئ بخبر صدور حكم بحبسه غيابياً في قضية تتعلق بالتعدي على قطعة أرض في البحر الأحمر، مشيراً إلى أنه علم بالواقعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يعرف تفاصيل القضية أو ملابساتها.

أمين الجامعة العربية: يجب العمل على إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والضم والتهجير
أكد نبيل فهمي الأمين العام للجامعة العربية، أنه يجب وضع خطة واضحة لتنفيذ حل الدولتين.

التموين: تخفيضات تصل إلى 25% على 30 سلعة ضمن مبادرة خفض الأسعار
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مبادرة خفض أسعار السلع تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التموين، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية.

رئيس شعبة المخابز: ارتفاع سعر الدقيق 25%.. ونراجع أسعار العيش السياحي والفينو مع التموين
كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، تفاصيل تأثير ارتفاع أسعار الدقيق على أسعار الخبز السياحي والفينو، مشيرًا إلى أن سعر طن الدقيق ارتفع من نحو 17 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه، بزيادة تقدر بنحو 25%.

ياسمين عز تعلق على واقعة مقتل تاجر على يد زوجته: "محدش يستاهل تضيعي حياتك عشانه"
علقت الإعلامية ياسمين عز على واقعة مقتل تاجر داخل منزله في سوهاج، والتي اتُهمت زوجته بارتكابها، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلام الناس».

انسحاب وفود عدة دول مع بدء كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
انسحبت وفود عدة دول مع بدء كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل .

مصطفى بكري وزير الخارجية الأمم المتحدة جمال عبد الناصر ياسمين عز

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