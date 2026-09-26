خنقها بسبب ريموت موتوسيكل.. حبس الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته بالغربية

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة أول طنطا بفتح باب التحقيق في واقعة مصرع سيدة على يد زوجها خنقا لخلافات أسرية داخل عش الزوجية بمنطقة سيجر بطنطا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وجهت نيابة أول طنطا بحبس الزوج المتهم "م.ن"32 سنة 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

وكان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنوا من إلقاء القبض عاطل بتهمه إنهاء حياته زوجته خنقا إثر خلافات أسرية بسبب لعب أطفالهما بريموت الموتوسيكل بمنطقة سيجر بطنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

تحرك عاجل من النيابة العامة

كما وجهت النيابة العامة في قرارها بفتح باب التحقيق مع الزوج و التصريح بدفن الزوجة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أسرة الزوجة بالعثور علي ابنتهم "هدير .م"26 سنة جثة هامدة داخل مسكن الزوجية بمنطقة سيجر بطنطا .

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا برئاسة الرائد أحمد الكفراوي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الزوج المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

ضبط المتهم مرتكب الواقعة

كما تم اقتياد الزوج المتهم لعرضه على جهات التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.