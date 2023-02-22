محافظ بني سويف يُكرّم فريق الري بعد نجاحهم في تسيير باخرة سياحية

كرم المحافظ الدكتورمحمد هاني غنيم ، فريق العمل بقطاع الري، بعد نجاحه في تسيير وتعويم باخرة نيلية ، تعرضت لتعثر مروري أثناء سيرها بمجرى نهر النيل بنطاق مدينة بني سويف، والتي كان على متنها فوج مكون من 41 من السياح الإنجليز، قادمين من أسوان باتجاه القاهرة

وسلم المحافظ شهادات تقدير لفريق العمل،الذي أشرف على الإجراءات الفنية اللازمة لتيسر الباخرة،حيث كرم المحافظ المهندسين (أشرف صالح مدير حماية النيل ،على عبد المجيد المنوفي _رئيس مصلحة الري ببني سويف،مينا سعيدنيل بني سويف،حسين كامل _مفتش نيل بني سويف)، مشيداً بالجهود التي بذلوها وسرعة التحرك للتعامل مع تدعيات التعثر ، بما أسهم في تعويم وتسيير الباخرة في زمن قياسي ، وقد أعرب فريق العمل عن تقديره للمحافظ "د.محمد هاني غنيم" على هذه اللفتة وحرصه على تكريمهم.

تجدر الإشارة إلى أن الباخرة قد تعرضت أثناء رحلتها " في 11 فبراير الجاري"،لتعثر مروري ببني سويف ، استلزم اتخاذ بعض إجراءات فنية عاجلة، لإعادة تسييرها ،حيث تم رسوها بشكل مؤقت أمام نادي المهندسين ، وعمل قياسات للقاع والغاطس وارتفاعات الكوبري ، وتم تفكيك المدخنة العلوية وتندات أعلى سطح الباخرة ، والنجاح في تسييرها بعد أن تم تحديد مسار مناسب روعي فيه أبعاد العمق والمساحة والارتفاع الملائم للعبور من أسفل الكوبري ، حيث استكملت خط سيرها متجهة إلى القاهرة.

