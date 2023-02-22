صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، صورًا للبحر الأبيض المتوسط، من خلال شواطئ إيطاليا المطلة عليه، حيث أوضحت الصور المتداولة انحسار المياه بشكل كبير.

أوضحت المنشورات المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انحسار مياه الشواطئ المطلة على البحر المتوسط، موضحين على الصور أن هذا الانحسار يعني أنه حدث صدع كبير في وسط البحر ابتلع الكثير من المياه، أي حركة للصفائح يعني ارتداد تلك المياه على الشواطئ، فما حقيقة تلك الصور المتداولة، وماذا تعني ؟

حقيقة الصور المنتشرة للبحر المتوسط عبر السوشيال ميديا

انتشرت صور تُظهر شواطئ البحر المتوسط، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حالة انحسار للمياه وحدوث حالة صدع كبير في وسط البحر ابتلع الكثير من المياه، إلا أنه ليس هناك دلائل واضحة لحقيقة تلك الصور.

وانتشرت صور أيضًا توضح تراجعا في مياه البحر المتوسط في عدد من الدول، منها تركيا وفلسطين وسوريا بمقدار 150 إلى 200 متر، لافتين إلى اختفاء المياه من شواطئ بعض المدن مثل مدينة عكا الفلسطينية والكثير من الشواطئ المطلة على البحر المتوسط ومنها العريش.

وفي الحقيقة فإن الصور المنتشرة غير مؤكدة من أي جهة رسمية أو موثقة بحيث يمكن الربط بينها وبين التعليقات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشكك كثيرون في الصور، مؤكدين أنها صور قديمة لمناطق مختلفة أثناء عمليات المد والجزر.

وتفاعل الكثير من مستخدمي السوشيال ميديا، وانهالت الكثير من التعليقات على تلك الصور وجاء منها:

سترك يارب اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والفيروسات والزلازل واحفظ مصر وأهلها في حفظك وعنايتك ورحمتك يا ارحم الراحمين يارب يارب يارب يارب

ربنا يسترها

بس دي في العلمين مش إيطاليا يا ناصح

اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافينا نسألك الله السلامة

انتوا ناس مبتتقوش ربنا وعايزين تثيروا القلق وخلاص مد وجزر عادي فيه ايه وبيحصل دايما وزلزال تركيا مش أول مرة يحصل في التاريخ

اعتقد ولو إني غير متخصص إنها قوة جزر كبيرة نتيجة جاذبية القمر للماء ومُضاف اليه جاذبية كواكب أخرى قريبة من الأرض.

ليه الهبد؟ ليه بجد متنقلش الخبر عادي من غير ما تحط التاتش بتاعك وتقول معلومات مغلوطة ترعب الناس، تسونامي ايه الناس كلها بتقول مد وجزر قوي بعد حركة الزلازل سببه تغيير في الضغط الجوي ادى لانحسار المياه

رد مجلس الوزراء على صور انحسار شواطئ البحر المتوسط

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد تواصله مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حول أنباء انحسار مياه شواطئ البحر المتوسط، ونفى تمامًا تلك الأنباء المتداولة، مؤكدًا على أنه لا صحة لانحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث تسونامي.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان له، أن انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ لا علاقة له مطلقًا بحدوث تسونامي، إذ يُعد هذا الأمر ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دوري، وتكون مرتبطة بحركتي المد والجزر، وقد رصدت محطات رصد حركة المياه في البحار حدوث انخفاض في منسوب المياه بتلك الشواطئ، وسوف يرتفع المنسوب مرة أخرى في موعد محدد بشكل طبيعي.