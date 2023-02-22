استقبله الخطيب .. وفد سعودي في زيارة النادي الأهلي | تفاصيل

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اليوم بمقر الجزيرة، نصار الظاهري، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الرياضيين بمنطقة مكة المكرمة، وإسماعيل الخيبري المدير المالي للجمعية.

ورحب الخطيب بالوفد السعودي، مؤكدا على قوة العلاقات التي تجمع الأهلي وكافة الأندية والهيئات الرياضية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ورغبته في التعزيز الدائم لأواصر التعاون بين الجانبين على كافة المستويات.

ومن جانبه عبر «الظاهري» عن سعادته بزيارة النادي الأهلي، ولقاء محمود الخطيب، مشيدًا بحفاوة الاستقبال التي تعكس علاقات الأخوة والمحبة التي تربط الجانبين، لافتا إلى اعتزازه الشديد بتقدير رئيس الأهلي للجهود التي تقوم بها الجمعية في خدمة جموع الرياضيين بالسعودية.

وأشار إلى أن جمعية الرياضيين بمنطقة مكة المكرمة تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون مع النادي الأهلي، وأنه يثمن دعم الخطيب، لهذه المبادرة وتوجيهاته بتفعيلها على أرض الواقع، وهو ما يمثل أهمية كبيرة للجمعية التي تسعى للاستفادة من تجربة نادي القرن الرائدة ونجاحاته على كافة المستويات.

وقام الوفد السعودي بجولة داخل مقر النادي بالجزيرة، تفقد خلالها ملعب مختار التتش، والنصب التذكاري للشهداء وصالة الأمير عبدالله الفيصل.

وفي ختام الجولة، قدم الخطيب درع وعلم النادي إلى «الظاهري» الذي قدم بدوره درع الجمعية إلى رئيس النادي؛ تقديرًا للعلاقة القوية بين الجانبين.