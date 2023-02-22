عواقب مدمرة.. إعلان صادم من الصحة العالمية بشأن حرب أوكرانيا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا عانت من 802 هجوم على الأقل على مرافق الرعاية الصحية، مما أسفر عن مقتل 101 من الأطباء والمرضى.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي: “العواقب الصحية لهذه الحرب كانت مدمرة”.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن الحرب أدت إلى تفاقم الحاجة إلى دعم الصحة العقلية وإعادة التأهيل وعلاج أمراض مثل السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية والسل ولقاحات الحصبة وشلل الأطفال والالتهاب الرئوي وفيروس كورونا.