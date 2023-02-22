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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تغريم شخص 5 آلاف جنيه بتهمة التشهير وسب سيدة في حدائق الاهرام

صدى البلد

أصدرت محكمة الاقتصادية، حكماً بتغريم ح.س.م خمسة الاف جنيه والتعويض المدني مبدئيا، وذلك في القضية رقم 128 لسنة ٢٠٢٢ جنح اقتصادية الهرم، للتشهير، وتعمد ازعاج المجني عليها باساءة استخدام اجهزة الاتصالات.

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وكشف أمر الإحالة، انه في غضون شهر ١٢ لعام ٢٠٢١ بدائرة قسم الهرم قام المتهم ح . س. م، بسب المجنى عليها ن،ف، بأن نشر من حسابه الشخص على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشورات عبر المجموعة المساة منتدى أعضاء نادي حدائق الأهرام " والمتاح لكافة الاطلاع على محتواه لتضمن حدثا لاعتبارها على النحو المبين بالأوراق.

 

وكشف أمر الاحالة، أنه تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإسائته لاستخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.


وكانت قد احالت النيابة العامه الاوراق لمحكمة الجنح الاقتصادية، علي خلفية اتهامه بسب المجني عليها ن ف، بان المتهم نشر علي حسابة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورات عبر المجموعة المسماة "منتدي اعضاء حدائق الاهرام" تتضمن خدشاً للحياء في اعتبار المجني عليها.

وطالبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة علي المتهم بالمواد 166 مكرر، 171، 306 ، 308من قانون العقوبات، والمادتين 70 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

دعوى تشهير تنظيم الاتصالات قانون العقوبات محكمة الجنح الاقتصادية حدائق الاهرام أخبار الحوادث

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