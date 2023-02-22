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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: هروب جماعي من الاستثمار في إسرائيل لهذا السبب

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن هناك هروبا جماعيا من الاستثمار في اسرائيل، وأن هناك كثيرا من الشركات أنهت معاملتها مع الشركات الإسرائيلية، بجانب خروج الكثير من الشركات التي تستثمر هناك.

وأضاف “عيسى” خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأربعاء، أن خروج هذه الاستثمارات الكبيرة من إسرائيل بسبب محاولات حكومة بنيامين نتانياهو للسيطرة على القضاء، والذي تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة لإسرائيل.

مظاهرات إسرائيل 

وتابع: "المظاهرات تضرب الآن إسرائيل الآن وجرت في 6 مدن وتجمعات أمام الكثير من المنازل لبعض السياسيين في إسرائيل، وهناك فزعة في الاقتصاد الإسرائيلي سببه عدم الاستقرار السياسي"، مؤكدًا أن المجتمع الذي به آمن وحرية وسلام وعدم تدخل في القضاء جالب للاستثمار والاقتصاد.

مظاهرات إسرائيل إسرائيل الإعلامي إبراهيم عيسى الاستثمار الشركات الإسرائيلية بنيامين نتانياهو القضاء

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