رد فعل الأهلي على قرار لجنة التظلمات بالجبلاية بقيد لاعبي الزمالك

حرص مجلس إدارة الأهلي علي التشاور حول قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة في أمر قيد لاعبي الزمالك الذين تم التعاقد معهم في فترة الإنتقالات الشتوية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن هناك أحاديث دارت بين أعضاء مجلس الإدارة في إطار التشاور وسوف يتم عقد جلسات أخري خلال ساعات .

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك إنهاء أزمة قيد الثلاثي محمود شبانة وناصر منسي وأحمد بلحاج لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكشف رئيس الزمالك أن النادي الأبيض تسلم التصاريح الخاصة باللاعبين الثلاثة ليحق لهم المشاركة في المباريات بصورة طبيعية.

وقال مرتضي منصور :"الحمد لله ربنا وفقنا في قيد الثلاثي الجديد ضمن قائمة الزمالك وتسلم التصاريح الخاصة بهم".

وأضاف أنه تواجد اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لإنهاء بعض الأمور المتعلقة برسوم القيد، مشيرا إلى أن الثلاثي سيرافق بعثة الفريق الأول إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أن أزمة القيد تم حلها بعد تدخل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، وأحمد إبراهيم، مدير شؤون اللاعبين بالنادي، وأحمد إبراهيم المدير المالي مؤكدا انتهاء الأزمة بصورة نهائية.

وكان اتحاد الكرة المصري قد ذكر في بيان رسمي في الساعات الأولي من مطلع شهر شهر فبراير الجاري أنه تم إغلاق باب القيد دون أن يسجل الزمالك صفقاته الجديدة لعدم دفع المستحقات المتأخرة عليه، قبل أن يرفع الزمالك شكوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي أقر أن الأمر شأن داخلي فأحال اتحاد الكرة المصري القضية للجنة التظلمات بالجبلاية التي أقرت بأحقية الزمالك في قيد لاعبيه.

