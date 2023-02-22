يتناول حياة الشافعي.. محمد هشام عبية يكشف تفاصيل مسلسل رسالة الإمام

كشف محمد هشام عبية مؤلف مسلسل رسالة الإمام، تفاصيل مسلسل رسالة الإمام، مشيرا إلى أن هذا العمل الفني يوثق لحظات هامة من حياة الإمام الشافعي.



وأضاف محمد هشام عبية، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن الإمام الشافعي له مكانة خاصة لدى المصريين، متابعا أنه هذا العمل الفني يعرض في شهر رمضان المقبل، ومن بطولة الفنان خالد النبوي.

الإمام الشافعي

وتابع محمد هشام عبية مؤلف مسلسل رسالة الإمام، أنه عمل لثلاث سنوات قضاها الإمام الشافعي في مصر، وهي آخر ثلاث سنوات في حياته.