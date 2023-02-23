مستشار الرئيس: منع استيراد القرود أو دخولها مصر عن طريق الترانزيت| ما القصة؟

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن تم منع استيراد القرود أو دخولها مصر عن طريق الترانزيت بسبب انتشار فيروس جدري القرود المنتشر في بعض الدول.

وأضاف "محمد عوض تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة سي بي سي، أن هناك حالات أصيبت بجدري القرود في الستينات ولكن رصدت حالات جديدة أدت إلي بعض الوفيات في دولة غنيا الاستوائية، موضحاً "تسع حالات ماتوا ورصد حالات أخري في بعض الدول".

وتابع أن مصر في حالة استنفار لرصد ظهور أي فيروس أو وباء جديد، والطب الوقائي في مصر يترصد حتي يتم التعامل مع ظهور أي حالة في أي وقت.