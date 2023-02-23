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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي الوادي الجديد يستغيثون من الكلاب الضالة بعد مهاجمة 3 اطفال

كلاب ضاله
كلاب ضاله

 وجه أهالي الوادي الجديد استغاثه للمسؤلين بعد 3 حوادث عقر أطفال، خلال أسبوع، بسبب انتشار الكلاب الضالة، بعدة مناطق في مدينة الخارجة، آخرها إصابة طفلة بجروح إثر هجوم الكلاب عليها بمنطقة  حي الأمل، ونقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج، مستنكرين  تفشي ظاهرة انتشار الكلاب الضالة فى الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية، وخاصة مناطق البرى والأمل و٢٥ يناير والسبط وميتالكو والزهور.

كان اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، أطلق في وقت سابق، مبادرة للتخلص من الكلاب الضالة بالتنسيق مع قطاع الطب البيطرى.

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بينما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، انتقاد عدد من أهالي الوادي الجديد لانتشار الكلاب الضالة بعدة مناطق، مرجعين تفشي انتشار الكلاب وسط الأحياء السكنية لتراكم القمامة.

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