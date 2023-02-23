نادر سعد: هدف الإعلان عن الأسعار التعاقدية للمحاصيل تشجيع المزارعين ..فيديو

قال السفير نادر سعد، المستحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم الإعلان عن الأسعار التعاقدية للمحاصيل الزراعية التالية، وهم الذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس وفول الصويا، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن اسعار لهذه السلع من قبل الحكومة.

واضاف "نادر سعد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة سي بي سي، أن الحكومة أعلنت عن أسعار هذه السلع قبل موسم الزراعة، موضحاً أن موسم زراعة هذه السلع تكون في بداية الربيع، وسبب الإعلان المبكر للحكومة هو تشجيع الفلاحين علي زراعة هذه المحاصيل باطمئنان.

وتابع السفير نادر سعد، أن هذا السعر سوف يضمن للمزارعين أنهم سيبعون محاصيلهم بهذا السعر المعلن حتي ولو انخفض سعر هذا المنتج في وقت جني المحصول.