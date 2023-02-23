تبييض أسنانك بدون طبيب في دقيقتين ..أغربها بتناول هذه الفاكهة

علاجات منزلية سريعة يمكن أن تكون فعالة في تبييض الأسنان ومع ذلك يجب أن تحصل على موافقة الطبيب لأن بعض الإجراءات في المنزل قد تتلف أسنانك وتؤثر على مينا الأسنان .

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية وفقا لموقع بولد سكاي الهندي

طرق تبيض الأسنان بدون طبيب

1. الزيوت الطبيعية



تساعد الزيوت الطبيعية على تعزيز صحة الفم بشكل عام لذا تمضمض بملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت السمسم في فمك لمدة 15-20 دقيقة قبل بصقها. يمكن أن يساعد ذلك في إزالة البقع والبكتيريا من أسنانك.



2. صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين



تحتوي هذه المواد على خصائص تبيض طبيعية للأسنان وهم مواد كاشطة خفيفة تساعد على إزالة البقع والتصبغات من الأسنان. امزج 1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع 1 ملعقة كبيرة من بيروكسيد الهيدروجين لعمل عجينة. استخدم المعجون لغسل أسنانك بالفرشاة لمدة 2-3 دقائق ثم اشطفها جيدًا وكرر مرة واحدة في الأسبوع.

3. خل حمض التفاح



حمض الخليك المادة الفعالة في خل التفاح يساعد على قتل البكتيريا وتنظيف الأسنان لذا اخلط مقدارًا من خل التفاح مع مقدارين من الماء واستخدمه كغسول للفم وحركه لمدة 1-2 دقيقة قبل شطفه بالماء ويوصي القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع.



4. الفراولة



يساعد حمض الماليك في الفراولة على إزالة التصبغات والبقع من على الأسنان. لذا اسحق 1-2 فراولة واخلطها مع نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز لعمل عجينة. نظف أسنانك بالمعجون لمدة 2-3 دقائق ثم اشطفها جيدًا.



5. الفحم المنشط



اخلطي كمية صغيرة من الفحم النشط مع الماء لعمل معجون ثم اغسلي أسنانك بالمعجون لمدة 2-3 دقائق. شطف جيدا.