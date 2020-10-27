AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فوائد زيت جوز الهند للبشرة وطريقة استخدامه

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
فوائد زيت جوز الهند
فوائد زيت جوز الهند للبشرة وطريقة استخدامه
Advertisements
اسماء محمد
تحتاج البشرة عادة للتغذية ببعض المواد الطبيعية للحفاظ على جمالها ونضارتها والتخلص من العيوب التى تطرأ عليها، ويعد زيت جوز الهند من افضل المنتجات الطبيعية القادرة على تحقيق ذلك.

وذكر موقع " food.ndtv" أن زيت جوز الهند يساعد على تجديد خلايا الجلد الميتة مما يجعل البشرة تبدو اجمل وأفتح، كما يحميها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس. 

ويتطلب استخدام زيت جوز الهند بطريقة صحيحة غسل وجهك لإزالة أي أوساخ زائدة ثم ضعي زيت جوز الهند الأصلى على وجهك وقومي بتدليكه جيدًا حتى يتغلغل بعمق في طبقات الجلد.

بمجرد الانتهاء من التدليك ، اتركي زيت جوز الهند على البشرة لمدة 20-25 دقيقة حتى يتم امتصاص الزيت الإضافي.

اغسلي وجهك وكرري هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع.
ملحوظة: اذا كانت بشرتك دهنية أو تعانين من المسام الواسعة استخدمى ماسك لتضييق المسام مثل بياض البيض أو تمرير مكعب ثلج وذلك بعد تطبيق هذه الوصفة والانتهاء منها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سنة أولى حلاقة.. نصائح للمراهقين للحية ناعمة

أضرار البخار للوجه.. للرجال والنساء

طريقة إزالة الرؤوس السوداء من الأنف بالخيط والبخار ومعجون الأسنان

وصفة لتفتيح البشرة وإزالة الحبوب

احترسي منها.. 7 أسباب لظهور المسام الواسعة

في الخريف.. أفضل طرق لحماية البشرة من الجفاف

ترشيحاتنا

صدمة قبل مواجهة الرجاء.. الزمالك يكشف حجم إصابة محمود الونش

أرخصهم بـ 25 ألف جنيه .. 3 فساتين لـ رانيا يوسف تجمع بين الجرأة والبساطة بمهرجان الجونة

تحارب الإنفلونزا وتحمي من كورونا.. أطعمة مهمة في الشتاء

شاهد.. ملخص مباراة الزمالك والإسماعيلي

لنوم مريح .. علاج الأرق بـ 9 نصائح ذهبية

تعليم القاهرة تكشف حقيقة ظهور إصابات كورونا بين طلاب مدرسة مصر القديمة

AdvertisementS

بعد توقف لأكثر من شهر .. بادرة جديدة لعودة مفاوضات سد النهضة

احمد موسي: قطر تواجه فضيحة كبرى بسبب الكشف عن عذرية أستراليات

بعد خصم ثلاث نقاط .. خالد الغندور يكشف موقف الزمالك من المشاركة الإفريقية

الزمالك يضمن المركز الثاني بعد الفوز 3-1 على الإسماعيلي .. فيديو

ابتكار كمامة سحرية تغير لونها عند التقاط فيروس كورونا .. فيديو

على طريقة رمضان صبحي.. ماذا فعل أليو ديانج في مران الأهلي؟ ..شاهد

30 دقيقة .. الزمالك يسيطر ويسجل هدفين في مرمى الإسماعيلي

صدمة قبل مواجهة الرجاء.. الزمالك يكشف حجم إصابة محمود الونش

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

أطلق النار علي رواد مقهى وذبح نفسه .. طليقة مرتكب مجزرة الساحل تحكي تفاصيل الواقعة .. فيديو

أحمد عيد يثير الجدل عن «تفويت» الإسماعيلي لمباراة الزمالك

مؤشر خطر.. تامر أمين: رانيا يوسف لم تنس بطانة الفستان في مهرجان الجونة 2020.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجميل والغريب.. 20 صورة من إطلالات النجمات في اليوم الرابع على السجادة الحمراء

أرخصهم بـ 25 ألف جنيه .. 3 فساتين لـ رانيا يوسف تجمع بين الجرأة والبساطة بمهرجان الجونة

تحارب الإنفلونزا وتحمي من كورونا.. أطعمة مهمة في الشتاء