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مرأة

زيت جوز الهند والكاري يقضيان على الشيب المبكر نهائيا.. اعرف الطريقة

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:33 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أصبح الشيب المبكر للشعر أكثر شيوعًا من أي وقت مضى. يمكن أن يحدث بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب ، ومعظمها يمكن السيطرة عليها.

أبرز أسباب السيب المبكر تتمثل فى  الإجهاد والأدوات الحرارية ومنتجات تصفيف الشعر والتعرض الشديد لأشعة الشمس وهذه الأسباب تجعل الشعر يتحول إلى اللون الرمادي ما يجعل الأشخاص  يعانون من الشيب

و يمكن رعاية هذه المشكلة في المراحل الأولية بماسك أوراق الكاري والتي تمنح جذورك دفعة مغذية مطلوبة بشدة ، بحيث يمكن أن يتوقف الشيب ، وأي شعر جديد ينمو ، يكون أكثر صحة في الملمس.
 إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن ماسك الشعر 

المكونات
* ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند
* 10-12 أوراق الكاري

طريقة

* ابدأ بتسخين زيت جوز الهند.
* بمجرد الانتهاء ، أطفئ الموقد وأضف الأوراق.
* اتركي الأوراق ورائحتها تنقع ، حيث تسمحين لها بالتبريد لمدة 20 دقيقة على الأقل.
* عندما يبرد أخيرًا ويصبح دافئًا تقريبًا ، قم بتدليكه على خيوط شعرك وفروة رأسك.
* يمكنك تركه طوال الليل أو غسل شعرك بعد ساعتين باستخدام الشامبو المعتدل المعتاد. لا تنسى ترطيب شعرك.
* قبل شطف شعرك ، يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت فيتامين هـ لجعل الأقفال ناعمة بشكل طبيعي.
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