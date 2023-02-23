عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دراسة: القلب يتأثر بالموسيقى الصاخبة

صدى البلد

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية نتائج دراسة عن أضرار الموسيقى الصاخبة  على صحة الانسان و منظمة الصحة العالميه قدمت تقريرا عن مدى تأثر الانسان بالموسيقى الصاخبة.

أضافت أن نتائج الدراسة اثبتت أن الذين يسمعون موسيقى صاخبة معرضون لطنين الأذن وفقد السمع وأمراض القلب نتيجة لنوعية الموسيقى التي يسمونها.

وتابعت أن الموسيقى الصاخبة تؤثر على صحة الانسان وتزيد من حالات التوتر والقلق والاجهاد بشكل متكرر مما يؤدي إلى زيادة افراز هرمونات التي تقاوم التوتر داخل جسم الإنسان وهم الكورتيزون الادرينالين.

وأوضحت أن اثناء الدراسة تم وضع بعض الاشخاص مع تعرضهم للموسيقى الصاخبة  مع مراقبة تاثر القلب والعقل من هذه الموسيقى فوجدوا ان القلب يزداد نشاطه وعدد نبضات القلب تزداد مما يؤدي إلى اجهاد شديد وتوتر شديد.

منظمة الصحة العالمية امراض القلب الموسيقى الاجهاد القلق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل عاجل من الحكومة

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة نادي الزمالك أمام مرتضى منصور

7 آيات منجيات.. رددها ليحميك الله ويحفظك من كل مكروه وسوء

بيان عاجل من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعد زلزال الصين وطاجيكستان العنيف

تعرف على المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي بعد رحيل ميدو

زلزال عنيف بقوة 7.3 ريختر يضرب طاجيكستان والصين

انتهاء أزمة الدواجن.. قائمة أسعار الفراخ البرازيلي ومنافذ بيعها قبل رمضان

ترشيحاتنا

محمد حمادة: مصر لديها علاقات قوية مع الدول الأفريقية منذ عشرات السنوات

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يوجه بسرعة إنجاز أعمال الطرق في التوقيتات المحددة

إضراب شامل بمُحافظات الضفة الغربية حدادًا على أرواح ضحايا مجزرة "نابلس"

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات نهاية الأسبوع

عرض اليوم فقط.. خصم 57 % على إيربودز شاومي وسعرها 480 جنيها

رئيس هيئة الدواء يلغي ترخيص مكتب الليرجان العلمي ومخزن العينات التابع له

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 حيل سريعة المفعول لتنظيف الشرايين

اختبر تركيزك ..هل تستطيع إخراج رجل و9 حيوانات من هذا الإعلان القديم؟

يهملها الكثير.. أعراض لـ النوبة القلبية تظهر قبل أشهر من الإصابة بها

المستورد أم البلدي .. تنافس في أسعار الدجاج بالسوق..وهذا ثمنها الآن

فيديو

فرقتهما الظروف 19 عاما.. زواج وائل كفوري من حبيبته الأولى

إحياء المسرح بالدراما| أبطال مسلسل تياترو: الفكرة جاءت من أشرف زكي.. المخرج رؤوف عبد العزيز دعمنا ..وعبد العزيز مخيون عاملنا كأصحاب

هايدي كابوه: أشرف زكي قالي هتبقي حاجة مهمة.. فيديو

هايدي كابوه: كنا مبسوطين مش خايفين من الشغل مع المخرج رؤوف عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ