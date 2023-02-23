دراسة: القلب يتأثر بالموسيقى الصاخبة

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية نتائج دراسة عن أضرار الموسيقى الصاخبة على صحة الانسان و منظمة الصحة العالميه قدمت تقريرا عن مدى تأثر الانسان بالموسيقى الصاخبة.

أضافت أن نتائج الدراسة اثبتت أن الذين يسمعون موسيقى صاخبة معرضون لطنين الأذن وفقد السمع وأمراض القلب نتيجة لنوعية الموسيقى التي يسمونها.

وتابعت أن الموسيقى الصاخبة تؤثر على صحة الانسان وتزيد من حالات التوتر والقلق والاجهاد بشكل متكرر مما يؤدي إلى زيادة افراز هرمونات التي تقاوم التوتر داخل جسم الإنسان وهم الكورتيزون الادرينالين.

وأوضحت أن اثناء الدراسة تم وضع بعض الاشخاص مع تعرضهم للموسيقى الصاخبة مع مراقبة تاثر القلب والعقل من هذه الموسيقى فوجدوا ان القلب يزداد نشاطه وعدد نبضات القلب تزداد مما يؤدي إلى اجهاد شديد وتوتر شديد.