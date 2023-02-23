حفل غنائي ساهر على مسرح قصر ثقافة العريش

نظم فرع ثقافة شمال سيناء حفل فنى ساهر لفرقتى الموسيقى العربية وكورال الأطفال، بحضور ادباء وشعراء العريش، حيث قدمت فرقة الموسيقى العربية ألبوم غناء تضمن عدد من الفقرات الفنية بقيادة المايستروا اسامة الملط والفنان عبد الرحمن البيك ومدير الفرقة اسماعيل خطابى .، وذلك ضمن توجيهات أ. د نيفين الكيلانى وزير الثقافة برعاية الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية واكتشاف المواهب المتنوعه من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، صرح بذلك الكاتب محمد نبيل رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى.

حيث قدمت الفرقة اغنية ليلة مباركة ، و موشح يا بهجة الروح و موشح هات ايها الساقى ، وموشح يا شادى الألحان و كوكتيل الموجى وأغنية لاجل النبى غناء المطرب ابو الفتح و اغنية الف ليلة وليلة غناء المطربة الدكتورة هبة محمد، واغنية هلت ليالى غناء المطرب مراد رشيدو اغنية ثلاث سلامات غناء المطرب احمد صلاح ، واغنية مبيسالش عليه ابدا غناء المطرب أسامة عارف، وأغنية الارض بتتكلم عربى غناء المطرب عمر مراد رشيد ، واختتم الحفل بأغنية يا وحشنى رد عليه غناء المطرب محمد فكرى.

مجموعة من الأغاني

كما قدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة العريش تحت التأثيت بقيادة المايستروا الدكتورة حنان صبرى والفنان ياسر الشريف ومدير الفرقة محمود عمارة ألبوم غناء خلال الحفل منها اغنية كل خطوة ، واغنية الحلوة دى ،واغنية بص فى عنيه،و اغنية هنحب مين غيرها غناء الطفل يوسف جمال وأغنية طيرى طيرى غناء الطفلة مكة وسام و اغنية انا عندى بغبغان غناء الطفلة ريما محمود، أغنية لأجل النبى غناء الطفل مصطفى علاء و اغنية وبحبك وحشتينى غناء الطفلة شهد محمد و اغنية ياللى رايح سينا غناء الطفل محمود المصرى ، و اغنية القلب يعشق غناء الطفل احمد عمر.

