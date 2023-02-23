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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية تثمن جهود مصر لدعم ومساندة لبنان

دينا أحمد إسماعيل
دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب

اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي التى وجه فيها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والمصريين وتأكيده على أن مصر لم تتقاعس لحظة عن مساعدة لبنان ومد يد العون له على مدار السنوات الماضية، بمثابة دليل قاطع على حرص مصر بقيادة الرئيس السيسى على وحدة واستقرار الدولة اللبنانية الشقيقة . 

 

وقالت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم إن مصر تستجيب دائماً لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للبنان، مشيرة الى أن أكبر دليل على ذلك تأكيد " ميقاتى " فى تصريحاته أن الرئيس السيسي أرسل طائرة مساعدات للبنان لمواجهة الكوليرا بعد ساعات معدودة من حديثه معه حول الوباء واشادته بدور مصر الدائم في مساعدة لبنان على المستويات كافة.

 

وأعربت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عن أملها فى أن تتمكن لبنان من اتخاذ جميع الاجراءات لانتخاب رئيس جديدٍ للبلاد بأسرع وقتٍ مُمكن مثمنة تصريحات رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية عن الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار الدولار وتأكيده على أن سعر الدولار سيهبط عشرات الآلاف عند انتظام الحياة الدستوريّة وانتخاب رئيس للجمهورية وأن أزمة الدولار سياسية وإذا تم انتخاب رئيس الجمهورية سينخفض عشرات الآلاف وأنه يسعى مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاتخاذ كافة الإجراءات للجم ارتفاع الدّولار والمجلس المركزي للمصرف سيعقد اجتماعاً اليوم للبحث بآليات تضبط السعر.

 

وطالبت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته دعم ومساندة لبنان حتى يتحقق الأمن والاستقرار داخل الدولة اللبنانية معربة عن ثقتها التامة فى قدرة القوى السياسية الشرعية داخل لبنان والشعب اللبنانى الشقيق على تخطى الاوضاع الراهنة داخل لبنان وتغليب المصالح العليا للبنان . 

دينا أحمد إسماعيل مجلس النواب حكومة عبد الفتاح السيسي

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