توقيع اتفاقية بين مصر للطيران وسيفا العالمية لنقل البضائع لأوروبا وأفريقيا

صرح الطيار جاسر حسين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي أن الشركة وقعت إتفاقية تعاون مع شركة سيفا العالمية في مجال نقل البضائع بين عدة دول في أفريقيا وأوروبا والأمريكتين لتعزيز التعاون في مجال الشحن الجوي وتغذية شبكة مصر للطيران من الصادرات والواردات من خلال ملئ الفراغات المتاحة علي الطائرات عن طريق وكلاء البيع الذين تتعامل الشركة معهم وكذلك لجذب المزيد من العملاء لنقاط الشبكة الخاصة بالشركة، وأضاف حسين تعد هذه الإتفاقية خطوة أولي تجاه تأسيس شراكة طويلة الأمد بين الشركتين للعب دور هام للمساهمة في التنوع الإقتصادي للدولة.

يأتي ذلك استكمالاً للدور الفعال الذى يقوم به الشحن الجوى فى دعم الإقتصاد القومى، وفى إطار إهتمام الناقل الوطني مصر للطيران بتوسيع اتفاقياتها مع كبرى الشركات العاملة فى مجال الشحن الجوي لتحقيق القدرة على المنافسة فى ظل التحديات العالمية فى صناعة النقل الجوى.

وأكد حسين تأتى هذه التعاقدات الجديدة نتيجة للخدمة المميزة التى تقدمها شركة مصر للطيران للشحن الجوى فى مختلف النقاط التى تطير إليها مما يؤكد أن الشحن الجوى هو أحد الأنشطة الرئيسية التي تحقق الخطة التى تتبناها وزارة الطيران المدنى لتحويل مطار القاهرة إلى مطار محورى.

وأوضح أن الشركة تستهدف تطوير أسطولها الجوي لمواكبة ارتفاع التشغيل حيث تسلمت الشركة مؤخراً طائرة من طراز B737-800SF بعد تحويلها من طائرة ركاب إلى طائرة شحن جوي بواسطة شركة Commercial Jet الأمريكية في إطار دعم الأسطول واستيعاب أكبر عدد ممكن من طلبات الشحن الجوي.

حيث قام وفد من شركة CEVA بزيارة شركة الشحن الجوي والتعرف علي نشاطها من خلال مجمع البضائع بمطار القاهرة، كما قامت مصرللطيران للشحن الجوي بعقد ورشة عمل للوفد تم خلالها تقديم عرض توضيحي وفيلم عن نشاط مصرللطيران للشحن الجوي يبين الخدمات التي تقدمها الشركة والتطور الذي شهدته في كافة مجالاتها بالإضافة إلي إمكانياتها وخطة التطوير التي تعمل علي تحقيقها بما يتوافق مع متطلبات ورغبات عملاء الشركة، كما قام الوفد بزيارة متحف مصر للطيران بالمقر الرئيسي لمصرللطيران للتعرف علي تاريخ إنشائها والذي يرجع إلي عام 1932وكذلك رؤية محتويات المتحف التي تزخر بعدد من نماذج الطائرات التي تمتلكها الشركة منذ نشأتها وحتي الآن.

ومن جانبه أعرب السيد أحمد عرموش نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيفا العالمية مصر – الأردن والتابعة لشركة CMA CGM الرائدة في مجال الشحن والنقل والتي تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في هذا المجال، عن سعادته ببدء التعاون مع مصرللطيران التي تعد واحدة من أكبر شركات الطيران العاملة في مجال الشحن الجوي بالمنطقة والتي تتمتع بمستوى كبير من الإحترافية ومواكبة تطورات الصناعة عالمياُ.

وأكد عرموش أن مصر للطيران للشحن الجوي شهدت نقلة نوعية في إدارة منظومة الشحن الجوي على مدار السنوات الماضية مما شجعهم علي بدء التعاون والشراكة معها في مجال نقل البضائع بين مصر ودول العالم، مشيراً إلى أن أولى مراحل التعاون ستكون خلال الشهر القادم من خلال تنظيم رحلات شحن من الهند إلى مصر ومن مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.