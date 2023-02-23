عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة تستعين بشقيقها لقتل صديقتها والقاء جثتها في ترعة بالمنوفية

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بغياب زوجته عن مسكنهما .

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده عن وجود شبهة جنائية وراء غياب المذكورة وأن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (أحد الأشخاص ، وشقيقته "صديقة المتغيبة"، مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقرر الأول بقيامه بإستدراج المتغيبة لمسكنه فى حضور المتهمة الثانية وعقب وصولها قاما بالتعدى عليها وكتم أنفاسها بإستخدام قطعة من القماش مما أودى بحياتها وإستوليا على ( قرطها الذهبى - هاتفها المحمول - مبلغ مالى) .

وعقب ذلك قاما بوضع الجثمان فى جوال ونقله بمركبة "تروسيكل ملك وقيادة الأول" وإلقائها بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز (وتم إنتشال الجثمان) ، وأرشدا عن (التروسيكل المستخدم فى إرتكاب الواقعة والهاتف المحمول والمبلغ المالى) المستولى عليهم، كما تم بإرشادهما العثور على القرط الذهبى المستولى عليه لدى (مالك محل مصوغات كائن بالقليوبية "حسن النية") .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الامن العام امن المنوفية المجاري المائية تروسيكل الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

وفاة الفنان عاطف سعيد

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

مفاجأة سعيدة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

استبعاد 4 لاعبين.. ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز يفاوضان نجم الأهلي |تفاصيل

انتهاء أزمة الدواجن.. قائمة أسعار الفراخ البرازيلي ومنافذ بيعها قبل رمضان

بطلها كهربا.. شوبير يكشف حقيقة خناقة ثنائي الأهلي في التدريب

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يستقبل أعضاء مكتب "بلوريال" الباحثين في شؤون الإسلام بأوروبا

إعداد لوحات استرشادية لرموز لغة الإشارة وتعميمها على جميع مدارس الجمهورية

القوى العاملة: مفاوضة ناجحة تحمي مستحقات 33 عاملا غير منتظم بسوهاج

الاختلاس وإثراء غير مشروع.. قاضي يتهم حاكم مصرف لبنان بتهم خطيرة

صدام ناري.. موعد مباراة الأهلي والزمالك بدوري محترفي اليد

رواتب تصل إلى 6500.. وظائف شاغرة في 14 محافظة|الحق قدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صادم.. أيل يعتدي على سيدة وحيوانها الأليف أثناء السير في ألاسكا

محل عراقي يبيع بنس شعر مطلية بالذهب بـ 24 جنيها فقط.. تفاصيل

6 حيل سريعة المفعول لتنظيف الشرايين

اختبر تركيزك ..هل تستطيع إخراج رجل و9 حيوانات من هذا الإعلان القديم؟

فيديو

سيرتها على كل لسان .. محامي المتهمة الأولى في قضية صيدلي حلوان يكشف تفاصيل جديدة

تسونامي مصر.. مجلس الوزراء يرد على انحسار مياه البحر الأبيض المتوسط

فرقتهما الظروف 19 عاما.. زواج وائل كفوري من حبيبته الأولى

“صدى البلد” مع نجوم مسلسل “تياترو”.. قصة مشروع تخرج تحول إلى عمل درامي| بطولة 22 وجها فنيا شابا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ