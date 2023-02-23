سيدة تستعين بشقيقها لقتل صديقتها والقاء جثتها في ترعة بالمنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بغياب زوجته عن مسكنهما .

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده عن وجود شبهة جنائية وراء غياب المذكورة وأن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (أحد الأشخاص ، وشقيقته "صديقة المتغيبة"، مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقرر الأول بقيامه بإستدراج المتغيبة لمسكنه فى حضور المتهمة الثانية وعقب وصولها قاما بالتعدى عليها وكتم أنفاسها بإستخدام قطعة من القماش مما أودى بحياتها وإستوليا على ( قرطها الذهبى - هاتفها المحمول - مبلغ مالى) .

وعقب ذلك قاما بوضع الجثمان فى جوال ونقله بمركبة "تروسيكل ملك وقيادة الأول" وإلقائها بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز (وتم إنتشال الجثمان) ، وأرشدا عن (التروسيكل المستخدم فى إرتكاب الواقعة والهاتف المحمول والمبلغ المالى) المستولى عليهم، كما تم بإرشادهما العثور على القرط الذهبى المستولى عليه لدى (مالك محل مصوغات كائن بالقليوبية "حسن النية") .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.