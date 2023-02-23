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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إجراء عاجل من التعليم استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إتاحة الموقع الإلكتروني للوزارة والخاص بتسجيل استمارة 1 سري لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والاعدادية ودواوين المديريات لوالادارات التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك للترشح للعمل بلجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إنه سيتم إتاحة الموقع الالكتروني للوزارة والخاص بتسجيل استمارة 1 سري لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والاعدادية ودواوين المديريات لوالادارات التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك للترشح للعمل بلجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بدءا من الاربعاء 1 مارس 2023 طبقا للمجموعة النوعية لوظائف الكادر (قانون 155 لسنة 2007 ) وذلك للفئات المنوط بها الترشح للعمل (كمراقبين ، وملاحظين ، واعضاء التطوير التكنولوجي ... إلخ ) ويتم ترشيح السادة المعاونين الاداريين من الفئات التي لا بنطبق عليها المجموعة النوعية لوظائف الكادر

يأتي ذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والادارة العامة للامتحانات على الاعداد الجيد لجميع اعمال امتحانات الثانوية العامة ، وتنفيذا لتعليمات بدء الاستعداد لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مديري عموم الادارات التعليمية التابعين لمديريات التربية والتعليم ، بسرعة اخطار جميع المدارس الثانوية والاعدادية بموعد الموقع الالكتروني للوزارة والخاص بتسجيل استمارة 1 سري لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والاعدادية ودواوين المديريات لوالادارات التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك للترشح للعمل بلجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023

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