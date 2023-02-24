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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023: حافظ على تغذيتك

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته حب الانتقام، الرغبة في الانعزال أغلب الوقت، التسرع في التصرف.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 23 فبراير 2023: قلق بشأن صحتك

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023

ركز على الحفاظ على صحة جيدة من خلال التغذية السليمة وممارسة الرياضة مثل اليوجا أو الجيم، يبدو الاستقرار المالي مشرقاً مع عائدات جيدة على الاستثمارات وفرص لإدارة الثروات، في العمل توقع تقييمًا عادلًا أو حتى ترقية، تبدو الاستثمارات العقارية أيضًا واعدة، ويمكنك شراء منزل في منطقة سوق راقية، من المتوقع أن تكون الجوانب الأكاديمية وجوانب الحياة الأخرى ممتازة بالنسبة إلى برج العقرب، مما يجعله وقتًا جيدًا للتركيز على تحسين الذات.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

واجه تحديات جديدة وتعامل مع عبء العمل بكفاءة، يمكنك إكمال المشروع قبل الموعد النهائي بكفاءة.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

مع صحة ممتازة، استفد من اليوم لممارسة الأنشطة البدنية مثل الجيم أو التمارين أو اليوجا، حافظ على تغذيتك تحت السيطرة وقلل من مستويات التوتر.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

إنه يوم جيد للرومانسية مع وجود فرص للمواعدة وعروض الزواج، اقضِ وقتًا ممتعًا مع حبيبتك وعزز روابطك، أظهر التقدير وعبر عن مشاعرك لشريكك.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

احذر من النزاعات مع أفراد الأسرة، ركز على حل النزاعات وقضاء وقت ممتع مع أحبائك، قدم الدعم لوالديك فقد يكونون في أمس الحاجة إليه في هذا الوقت. 

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