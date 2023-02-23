قتلا طفلهما بالماء الساخن.. محكمة أردنية تقضي بحبس أمريكية وزوجها مدى الحياة

بالتبني..

أفاد مصدر قضائي أردني بأن محكمة الجنايات الكبرى بـ الاردن قضت اليوم حكما بالسجن مدى الحياة في حق أردني وزوجته الأمريكية بعدما أدينا بتهمة قتل طفلهما بالتبني بالماء الساخن.

وذكر المصدر أن المحكمة الأردنية أصدرت حكما مشددا بالسجن المؤبد بحق أردني (44 عاما) وزوجته الأمريكية(38 عاما) بعد إدانتهما بقتل ابنهما بالتبني (8 أعوام)».

وقال أيضا «عذبا الطفل بالماء الساخن داخل حوض الاستحمام لساعات حتى فارق الحياة في يونيو 2021 حيث أدين الزوجان بـ القتل مع تعذيب المقتول بشراسة لذلك طبقت في حقهما العقوبة الأشد.

ووفقا للائحة الاتهام فإن المدانين المتزوجين منذ العام 2009 ويعيشان في الاردن، وإثر عدم قدرة الزوجة على الإنجاب تبنيا في 2016 أربعة أطفال (ثلاثة ذكور وبنتا) من كولومبيا.

وأشارت لائحة الاتهام الى تعرض الأطفال، المجني عليه (8 أعوام) وشقيقيه(5 أعوام و9 اعوام) وشقيقتهم(11 عاما)، وبشكل شبه يومي للضرب والتعنيف بعصي خشبية وسكب الماء الساخن.

وبحسب التحريات ففي يونيو 2021، وبسبب تدني علامات المغدور المدرسية، قام المتهمان بإدخاله الى الحمام وبسكب الماء الساخن على جسمه بهدف قتله حيث سكب الاثنان الماء الساخن عليه حتى تأكدا أنه شارف على الموت، ثم اتصلا بالإسعاف ونقلاه إلى مستشفى حيث فارق الحياة.

كما تبين من تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه مصاب بكدمات ورضات نتيجة الضرب وحروق شملت معظم الجسم، فتم فحص الأطفال الثلاثة الأخرين وضبط المدانين ومحاكمتهما.

