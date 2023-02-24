أدعية من الكتاب والسنة النبوية تقال يوم الجمعة .. احرص عليها

أدعية يوم الجمعة من الكتاب والسنة النبوية، من سنن يوم الجمعة أن يؤدي المسلم صلاة الفجر في جماعة والتبكير إلى صلاة الجمعة، قال سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه وتوجد العديد من أدعية يوم الجمعة من الكتاب والسنة النبوية في السطور التالية.

ويستحب في أدعية يوم الجمعة أن نقول اللهم ببركة يوم الجمعة اللهم إنا نسألك أن تفرج الهم عنا برحمتك واكشف عنا الغم إنك سميع النداء يا قريب يا مجيب الدعاء.

أدعية يوم الجمعة من الكتاب والسنة النبوية تعتبر من أعظم وأفضل أيام الله ومزايا وفضائل يوم الجمعة هو عيد بالنسبة لهم وهناك طقوس مرتبطة به لا يتم إجراؤها في أيام أخرى من الأسبوع ويستحب فيه الدعاء

اللهم يا واسع الفضل يا كريم العطاء ارزقهم فرجا قريبَا من لدنك، اللهم نجهم من الضيق لواسع رحمتك وعفوك

اللهم يا حليم يا كريم يا فرد يا صمد برحمتك أخرج إخواننا المهمومين من حلق المضيق ونجهم فبك وحدك ندفع ما لا نطيق.

اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك

اسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرجًا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها، فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. رواه أحمد.



اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرَّ ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يُعزُّ من عاديتَ، تبارَكتَ ربَّنا وتعاليت.

اللهم إنا نرجوك فرجا قريبًا للمهمومين

نسألك راحة للمكروبين، اللهم أبعد عنهم الأذى وأنر عقولهم وأدخل سعادة على قلوبهم، اللهم أشرح صدورهم.

يا رب أجعل أبنائنا وبناتنا مهتدين اللهم اغفر لأولادنا واصلح حالهم وأرزقهم واعفو عنهم يا أرحم الراحمين.

اللهم إن أبنائنا هم قرة أعيننا اللهم وفقهم لحسن طاعتك، واهديهم صراطك المستقيم اللهم ادخل السرور على قلوبنا ببرهم وحسن طاعتهم.

اللهم ارزق ذرياتنا الهدى والتقى برحمتك وارزقهم العفاف والغنى.

أفضل أدعية يوم الجمعة

أفضل أدعية يوم الجمعة، ورد في الشرع الشريف أن الصلاة على النبي من أفضل الأعمال يوم الجمعة، بالإضافة إلى ذلك يستحب أن يقوم المسلم بالغسل والتطيب وأن يرتدي أجمل الثياب قبل أن يذهب إلى أداء صلاة الجمعة، وتنظيف الإبط وتقليم الأظافر، وأخبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه". رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وعنه صلى الله عليه وسلم: "أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرًا". رواه البيهقي

ومن أفضل أدعية يوم الجمعة بالإضافة إلى الصلاة على النبي أن يقول اللهم إنا نرجوك في يوم الجمعة أن ترزقنا خشيتك وارزقنا كلمة الحق في وقت الرضا أو الغضب.

اللهم انا نرجوك أن ترزقنا نعيما لا ينفد، ونسألك ربنا الرضا بعد وقوع القضاء

اللهم إنا نسألك برحمتك برد العيش بعد الوفاة، اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم.

اللهم إنا نسألك الشوق للقائك، ربنا جملنا بالإيمان وبرحمتك أجعلنا هداة مهتدين، اللهم ارزقنا وجميع أحبتنا عيشة نقية، ونسألك ميتة سوية.

ربنا أجمعنا وجميع أصدقائنا على ذكرك ووفقنا لكل الخير في طاعتك.

اللهم إنا نسألك كلمة التقوى، اللهم اجمعنا وأصدقائنا تحت ظلك يوم القيامة.

ربنا نسألك من فيض بركاتك ورحمتك فافض به على أبنائنا اللهم أنزل عليهم من واسع رحمتك وارزقهم بفضلك حب العلم

اللهم اهديهم لخدمة دينك اللهم إنا نسألك أن تبعد كل شر وأذى عن أولادنا وبناتنا اللهم احفظهم من كل مكروه.

نسألك اللهم برحمتك أن تكره إليهم الذنوب والمعاصي وأن تحبب إليهم الهدى والتقوى والإيمان

اللهم اجعلهم خير عون لنا لعمل الصالحات في الدنيا، واجعلهم ذخرًا لنا.

وفي كتاب ابن السني ذكر عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ قَرَأَ بَعْدَ صَلاةِ الْجُمُعَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَجَارَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا مِنَ السُّوءِ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.



أدعية الجمعة

يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِى لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة :186]. وقال تعالى : ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [الأعراف :29]. وقال سبحانه : ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف :55].

كما قال عز وجل : ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ المُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف :56] وقال سبحانه وتعالى : ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف :180]. وقال تعالى : ﴿قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَئَابِ﴾ [الرعد :36]. وقال سبحانه : ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى﴾ [الإسراء :110].

وكذلك قوله: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ﴾ [غافر :14]. وقوله تعالى : ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر :60]. وقوله عز وجل : ﴿هُوَ الحَيُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ [غافر :65].

أدعية الجمعة، ورد في أدعية الجمعة استحباب كثرة الاستغفار، أن يقول للمسلم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ورد عن رسول الله ما ذكره أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: مَنْ قَالَ صَبِيحَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلاةِ الْغَدَاةِ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

بسم الله أصبحنا وأمسينا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأنّ الجنة حق والنار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَن في القبور. يارب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم.. سأدعو لقلب قريب مِن قلبي، اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

- اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أغثني، أدعوك يا رب دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر.

اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك

اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري أوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم فرجًا لكل هم ونسألك عطاء واسع لكل محروم، اللهم يا شافي اشفي كل مريض يا رحمن أرحم كل ميت وأعطي كل محتاج اللهم استجب دعائنا.

لا إله إلا الله ربنا الملك العدل لا اله الا الله مولانا سبحانك ربي اغفر لي إني كنت من الظالمين.

اللهم يا غفور يا رحيم اغفر ذنبي واسترني وتجاوز عن خطيئتي وتقصيري.

اللهم ارزقنا الجنة وكل ما قرب إليها، اللهم إني أعوذ بك من جهنم وكل ما قرب إليها

اللهم إني أسالك مغفرتك فجود علينا بعفوك يا رحيم يا غفور يا ذا الكرم والإحسان.

اللهم أنت مولانا وربنا اللهم يا عالم بحالنا، ارحمنا واغفر لنا فإن لم ترحمنا فمن سواك يرحمنا وان لم تغفر فمن غيرك يغفر لنا.