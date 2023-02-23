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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأمر بايدن.. الكشف عن سبب تفجير أمريكا لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم"

نورد ستريم
نورد ستريم

قال الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قامت بتفجير خطي أنابيب الغاز “نورد ستريم” لإجبار أوروبا على مواصلة دعم حلف الناتو.

وقال هيرش، في مقابلة مع “آر تي”، "لقد فعل بايدن هذا من أجل منع ألمانيا وأوروبا الغربية من افتتاح خط الأنابيب نورد ستريم-2 مع بداية فصل الشتاء.فرضت السلطات الألمانية عقوبات لوقف افتتاح خط الأنابيب، لكن كان عليها أن تفتح واحدا جديدا".

وأضاف أن “الغرض من تخريب “نورد ستريم”، هو أن الولايات المتحدة تريد أن تتأكد من أن أوروبا لن تتوقف عن دعم حلف شمال الأطلسي وتزويدها بالأسلحة في حرب بالوكالة ضد روسيا".

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وسيمور هيرش هو صحفي أمريكي مشهور، حائز على جائزة بوليتزر عام 1970 عن تحقيقه في مذبحة المدنيين العزل على أيدي جنود أمريكيين خلال حرب فيتنام.

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