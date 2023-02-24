كيف يمكن بناء منازل للحماية من الزلزال؟.. تفاصيل

عرضت فضائية "العربية"، تقرير يرصد كيفية بناء منازل تحمينا من الزلزال؟، خاصة بعد زلزال تركيا وسوريا.

وأوضح التقرير أن مباني اليبابان المرنة ساعدت على مقاومة زلازل كارثية، مضيفا أن المباني في اليابان تستخدم تقنية العزل، وذلك من خلال عزل هيكل البناء عن قاعدته الأساسية عن طريق وضع العوازل.

وأشار التقرير إلى أن العوازل تمتص الصدمة لحظة وقول الزلزال لاسيما الطبقات المطاطية عندما يحدث الزلزال، حيث يتحرك المبنى للأمام والخلف لكنه يظل مستقيما، وهذه هي الطريقة المثالية لناطحات السحاب.

وتابع التقرير أن هناك مباني في اليابان أيضا تستخدم تقنية لافته جدا والتي تعرف ببندول الساعة، الذي يتحرك يمينا ويسارا، ويوضع في أعلى المبنى ويمتص الصدمة بالتحرك عكس تأرجح المبنى، لكن التكنولوجيا الفضلة لناحطات السحاب لكنها الأعلى تكلفة في اليابان وهي تقنية توضع في قاعدة المبنى وتتكون من طبقات من الرصاص أو الفولاذ وهذا يساعد أساسات المبنى بالتحرك وتقليل قوة الزلزال.

والتقنية الأخيرة والأحدث وهي أن يكون المنزل مجهز بكاشف للزلازل في حالة إذا تم تسجيل هزة يتم رفع المبنى بالاعتماد على ضاغط هواء ويتم رفع المبنى بحوالي 3 سنتيمترات من الأرض ويعود بعدها إلى الأرض.