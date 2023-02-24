جامعة الوادى الجديد تشارك فى توقيع إطلاق برنامج التعليم العالى للإرشاد المهنى

أناب الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، لحضور احتفالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التى أُقيمت بأحد فنادق القاهرة، لتوقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع المملكة المتحدة، لإطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف.

جاء ذلك بحضور ورعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والسفير البريطاني بمصر ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية وممثلي الجهات المعنية.

وتم توجيه الدعوة لجامعة الوادي الجديد لحضور الطالب عبدالرحمن رجب، رئيس اتحاد طلاب الجامعة؛ لحضور هذه الاحتفالية تقديرًا لدور الاتحادات الطلابية ودورهم البارز والمؤثر في تطوير وإنجاح كل ما بتعلق بالتعليم على أرض الجمهورية الجديدة.