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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دارين حداد تخطف القلوب بـ نيو لوك الشعر الأحمر

دارين حداد
دارين حداد

 


شاركت الفنانة دارين حداد جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على انستجرام، صورة جديدة لها من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.


وظهرت دارين حداد؛ بإطلالة جريئة خطفت بها الأنظار مرتدية جمبسوت مجسم باللون الأسود، ووضعت مكياج مميزا كشف عن أنوثتها، وتركت شعرها الأحمر القصير منسدلًا على كتفيها ونالت إعجاب متابعيها.


وتحرص دائما الفنانة دارين حداد على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها وأدق تفاصيل حياتها، على السوشيال ميديا.


وعُرض مؤخرًا للنجمة دارين حداد مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل من بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.


يذكر أن آخر أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو" يضم كوكبة من النجوم الفنان حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمى.

 

 

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٢٢٣_١٦٥٣٢٥
IMG_٢٠٢٣٠٢٢٣_١٦٥٣٢٥
اطلاله جريئه اللون الاسود بإطلالة جريئة صورة جديدة لها دارين حداد أعمال دارين حداد أحدث إطلالات

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