إصابة 12 شخصا في تصادم سيارتين بأسيوط .. صور

أصيب 12 شخصا في تصادم سيارتين بطريق أسيوط - البداري الزراعي الشرقي وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي والإيمان العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط - البداري الزراعي الشرقي ووجود مصابين.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم 8397 ي أ ط والسيارة رقم 9182 ي ق ج نقل.

أسفر الحادث عن إصابة 12 شخص وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي والإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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