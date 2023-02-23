جملة وقطاعي.. السجن المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط 3 أشخاص بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة و الحبس 3 أشهر لحيازتهم أسلحة بيضاء بمركز الفتح.



صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح رئيس بالمحكمة وأسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل.



تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط بقيام كلا من " أحمد . م . م " عامل ، و " محمود . ن . س " عامل ، مقيمان بقرية العصارة ، و " علي . ح . ع " حاصل على دبلوم مقيم الوليدية حي شرق أسيوط ، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم والاتجار في المواد المخدرة .



وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط عن قيام المتهمين في الاتجار بالمواد المخدرة " الهيروين ، الشابو ، الحشيش " وكذلك الأسلحة والذخائر بوصة الجملة ونصف الجملة متخذين من قريتهم والقرى المجاورة لهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

ودلت تحريات الرائد عدنان أبوعقرب مفتش مباحث مكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط أن المتهمون يحوزون ويحرزون كمية من تلك المواد المخدرة استعدادا لتسليمها إلى تجار تجزئة مستخدمين في ذلك وسائل النقل والمواصلات المختلفة منها دراجات نارية بدون لوحات.



وبتقنين الإجراءات القانونية قاد العقيد محمد صلاح وكيل منطقة أسيوط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والنقيب أحمد ثمرات معاون مباحث بالمنطقة حملة أمنية لضبط أفراد التشكيل العصابي وتمكنت القوات من ضبط المتهم الأول والثالث وبحوزتهما حقيبة سوداء وبتفتيشها عثر بداخلها على 10 امبولات من البلاستيك بداخلها كمية من مخدر الايس " الشابو " كما عثر مع المتهم الأول على 8 أكياس من نفس المخدر و 7 لفافة من مخدر الهيروين ومطواة قرن غزال و 250 جنيها وعثر بملابس المتهم الثاني على 6 امبولات لمادة الشابو و 7 أكياس لذات المخدر و 17 لفافة ورقية بداخلها مادة الهيروين ونصف طربه مادة الحشيش المخدر ومطواة قرن غزال و150 جنيها .

كما تمكنت القوات من ضبط المتهم الثالث وبحوزته 3 أكياس لمخدر الشابو مختلفة الأوزان و لفافة ورقية لفئة العشر جنيهات بداخلها مخدر الهيروين و 6 لفافات ورقية " تذكرة " متلفة الأوزان تحتوي على مخدر الهيروين وقطعتين لمخدر الحشيش وبتفتيش المنزل عثر على ميزان حساس وامبولات بلاستيكية فارغة و 2 دراجة نارية بدون لوحات وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اقروا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن النفس والدراجات النارية لتوزيع تجارتهم الإجرامية .