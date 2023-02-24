عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تطلق مسابقة طلابية فى التصوير الفوتوغرافى لأبرز المشروعات القومية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة مسابقة للتصوير الفوتوغرافي لأبرز المشروعات القومية في مصر تحت عنوان "مشروعات بلدنا في عيون ولادنا"، والتي تأتي في إطار توعية الطلاب وتعزيز الانتماء الوطني لديهم.

تستهدف  هذه المسابقة إلقاء الضوء على أهم المشروعات القومية العملاقة، مشيرًا إلى أن موضوعات المسابقة تتضمن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، المدن الجديدة التي تم إنشاؤها، ومشروعات النقل.

جوائز المسابقة

ستمنح الجامعة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز قيمة حيث 

يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 5000 جينه، 

يحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة قدرها 3000 جنيه

يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة مالية قدرها 2000 جنيه.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل.

وأضاف أن الجامعة حددت عدة شروط للمشاركة في المسابقة، وخصصت رابطًا لإرسال الصور وتسجيل الاشتراك بالمسابقة وهو https://forms.gle/WfQq6ta6bphWYhiu5
مشيرًا إلى أن آخر موعد لاستقبال الأعمال سيكون نهاية يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023.

جامعة القاهرة المشروعات القومية المتحف المصري الكبير المدن الجديدة المشروعات القومية العملاقة المتحف القومي للحضارة المصرية التصوير الفوتوغرافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجاء وطلب عاجل من ياسمين عز للمشاهدين على الهواء.. فيديو

طلب عاجل من الزمالك للكاف قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

الكيلو بـ 14.5 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأرز خلال أيام

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

كيلو الوراك بـ55 جنيها والدواجن البرازيلية بـ65| فيديو

رسالة تثير الجدل .. زوجة تطلب إجازة من شغل البيت والردّ صادم

فرج عامر: بيراميدز يحاول إغراء 3 لاعبين من الأهلي بعقود ضخمة

شاهد.. رد فعل خالد الغندور بعد تأزم مجموعة الزمالك بأبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

حياة أو موت .. نجم الزمالك يثير الجدل قبل مباراة الترجي التونسي

ألماني بسعر صيني .. اركب أرخص سيارة BMW في مصر

في لقاء مخابراتي| الشاباك الإسرائيلي يعلن التعامل مع عدد فلكي للهجمات النضالية

دمغة بالليزر.. منظومة جديدة تقضي على غش الذهب| وطرح عياري 9 و14

الخارجية البريطانية : بوتين يتجاهل الأمم المتحدة وأفعاله دليل ضعفه وليس قوته

الهلال يقلب الطاولة على القطن ويعقد موقف الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شعبية في الخطوبة.. تهنئة خاصة لـ عمرو راضي من صديقه

مش الشيكولاتة .. أطعمة تسبب حب الشباب

حلوى اقتصادية.. طريقة عمل بسكويت السوداني

طريقة عمل دبابيس حمراء وجوسي فى الفرن

فيديو

عريسها تركها ليلة زفافها.. صراخ وبكاء عروس داخل صالون تجميل بسبب ياسمين عز

قصة روبن هود الدقهلية.. سرق محل ووزع فلوسه على الغلابة

كنت بتشاهد كل يوم.. محطات قاسية قبل براءة سيدة الدقهلية وتقلع البدلة الحمراء

البرازيلي روضتها.. تراجع أسعار الدواجن بشكل كبير في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ