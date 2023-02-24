جامعة القاهرة تطلق مسابقة طلابية فى التصوير الفوتوغرافى لأبرز المشروعات القومية

أعلنت جامعة القاهرة مسابقة للتصوير الفوتوغرافي لأبرز المشروعات القومية في مصر تحت عنوان "مشروعات بلدنا في عيون ولادنا"، والتي تأتي في إطار توعية الطلاب وتعزيز الانتماء الوطني لديهم.

تستهدف هذه المسابقة إلقاء الضوء على أهم المشروعات القومية العملاقة، مشيرًا إلى أن موضوعات المسابقة تتضمن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، المدن الجديدة التي تم إنشاؤها، ومشروعات النقل.

جوائز المسابقة

ستمنح الجامعة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز قيمة حيث

يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 5000 جينه،

يحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة قدرها 3000 جنيه

يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة مالية قدرها 2000 جنيه.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل.

وأضاف أن الجامعة حددت عدة شروط للمشاركة في المسابقة، وخصصت رابطًا لإرسال الصور وتسجيل الاشتراك بالمسابقة وهو https://forms.gle/WfQq6ta6bphWYhiu5

مشيرًا إلى أن آخر موعد لاستقبال الأعمال سيكون نهاية يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023.