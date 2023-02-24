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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حياة أو موت .. نجم الزمالك يثير الجدل قبل مباراة الترجي التونسي

الزمالك
الزمالك

علق حمزة المثلوثي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مواجهة الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الترجي، غداً، على ملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وقال المثلوثي في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي ما قبل المباراة: “مباراة صعبة وبالنسبة لنا حياة أو موت، ونسعى لتقديم مباراة جيدة تليق بكرة القدم المصرية والتونسية، حاجة لاعبي الزمالك للمباراة أكثر من الترجي”.

وتابع: “تحدثت مع لاعبي الزمالك واتفقنا على السعي لتحقيق الفوز في اللقاء، والترجي التونسي فريق قوي ومميز على أرضه”.

واختتم: “الزمالك نادي كبير حتى ولو نمر بظروف صعبة ومباراة بحجم الترجي التونسي تعيد لنا الثقة من جديد في مثل هذه المباريات”.

الزمالك ضد الترجي

ويتذيل الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة بنقطة وحيدة، بينما يأتي فريق الترجي في الصدارة برصيد 6 نقاط.

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حياة أو موت .. نجم الزمالك يثير الجدل قبل مباراة الترجي التونسي

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