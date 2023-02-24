الأهلي يحسم موقف لاعبه المحترف من مواجهة صن داونز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز، غداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وغاب البرازيلي برونو سافيو عن التدريبات الجماعية للنادي الأهلي مما يجعله خارج مواجهة صن داونز.

ويعاني اللاعب البرازيلي من الإصابة خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى غيابه عن مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

ويؤدي سافيو برنامج تأهيلي استعداداً لخوض مباريات الأهلي خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي

يُذكر أن الأهلي قد خسر بهدف نظيف أمام الهلال السوداني في الجولة الماضية، مما يجعله في حاجة كبيرة إلى الفوز في مباراة الغد، من أجل تحسن وضعه في ترتيب المجموعة الأولى.