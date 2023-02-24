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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب عاجل من الزمالك للكاف قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

الزمالك
الزمالك

أرسل مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، خطاب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بشأن ملعب مباراة الفريق أمام الترجي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الترجي، في موقعة الإياب، يوم 8 مارس القادم، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وطلب الزمالك نقل مباراة الإياب أمام الترجي إلى استاد القاهرة الدولي، بدلاً من إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، في الوقت الحالي، موقف الاستاد من استضافة مباراة الزمالك والترجي.

الزمالك ضد الترجي

يُذكر أن استاد القاهرة يستضيف مباريات بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاماً حتى 11 مارس المقبل، مما يؤدي إلى وجود صعوبة في إقامة مباراة الزمالك والترجي.

الزمالك كاف الترجي دوري ابطال افريقيا استاد القاهرة

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