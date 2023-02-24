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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المريخ السوداني يُشعل مجموعة الزمالك بالفوز على بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

نجح فريق المريخ السوداني في الفوز على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "شهداء بنينا"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.


جاء هدف المريخ السوداني عن طريق اللاعب باولو سيرجيو لويز في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي والقناة الناقلة حصريا

مجموعة الزمالك.. المريخ السوداني يتقدم على شباب بلوزداد بهدف في الشوط الأول


وكان المريخ السوداني قد حصد نقطة وحيدة في أول مواجهتين في دور المجموعات بخسارة قاتلة أمام الترجي بهدف نظيف، والتعادل مع الزمالك بهدف لمثله في الجولة الثانية.

 

وشباب بلوزداد فاز على الزمالك بهدف من ركلة جزاء في افتتاح مشواره بدور المجموعات، بينما خسر بهدف دون رد أمام الترجي في الجولة الثانية.


وبهذه النتيجة، يصبح ترتيب المجموعة الرابعة:

الترجي التونسي: 6 نقاط
المريخ السوداني: 4 نقاط

شباب بلوزداد الجزائري: 3 نقاط
الزمالك: نقطة

المريخ شباب بلوزداد دوري ابطال افريقيا الزمالك الترجي

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