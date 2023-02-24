رانيا علواني : لست على خلاف مع الخطيب .. وحسن حمدي ديمقراطي جدًا

قالت نجمة السباحة العالمية رانيا علواني : دخلت مجلس الأهلي تحت السن في سن 26 عاما في عهد حسن حمدي.



وأضافت رانيا علواني خلال استضافتها مع ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة : حسن حمدي ديمقراطي جدا وإداري من طراز فريد وكان يسمع الاصغر أولا كما أن الأهلي حقق بطولات كتير في عهد حسن حمدي خاصة الكرة.



وقالت رانيا علواني : لم أكن مجنبة طيلة 8 سنوات في مجلس الخطيب كما أنني جلست في اللجنة الاولمبية 12 عاما منهم 8 بالانتخاب مشيرة : متعودة على الانتقادات ولا توجد خلافات بيني وبين الخطيب.

كنت أجلس بجوار العامري فاروق



وأشارت رانيا علواني : كنت أجلس بجوار العامري فاروق في مجلس الأهلي ولست محسوبة عليه.

