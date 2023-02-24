رانيا علواني: قالوا عليَّ إخوانية لما ارتديت الحجاب.. ونفسي أرجع له تاني

قالت فراشة السباحة العالمية رانيا علواني إنها قررت اعتزال رياضة السباحة، أثناء دراستها في أمريكا للطب 5 سنوات.



وأضافت رانيا علواني خلال لقائها مع إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة: “بحب الصلاة وقراءة القرآن وكنت أحضر دروس تجويد بأمريكا وهذا سر تفوقي”.



وقالت رانيا علواني: “أجدادي كانوا متدينين جدا وكانوا بيشجعوني في السباحة وخلعت الحجاب بعد ارتدائه 14 عاما، وكنت محتاجة أقوى نفسي من الداخل”.

قالوا عليا اخوانية

واستطردت رانيا علواني: “قالوا عليا إخوانية لما ارتديت الحجاب.. نفسي أرجع للحجاب تاني ولكن لست جاهزة الآن”.







