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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رانيا علواني تكشف كواليس علاقاتها برؤساء الأهلي مع إيمان أبو طالب| الجمعة

رانيا علواني مع الإعلامية
رانيا علواني مع الإعلامية إيمان أبو طالب

تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة الجمعة القادمة بطلة السباحة العالمية والفراشة الذهبية رانيا علواني. 

تكشف رانيا علواني خلال اللقاء عن أسرار وكواليس تذاع لأول مرة خاصة تلك المتعلقة بعلاقاتها بكل من محمود الخطيب ومحمود طاهر وحازم إمام. 

وحول إمكانية رجوعها للحجاب مرة أخرى كشفت علواني خلال اللقاء عن مفاجأة حيث قالت قالت "  إنها تتمنى أن ترتدي الحجاب مرة أخرى، مضيفة "إني أرجع اتحجب تاني، نفسي طبعا".

كما كشفت السباحة العالمية، النقاب عن العديد من الأسرار بشأن حياتها ورحلتها الرياضية وكواليس قرار اعتزالها، وأنباء وجود خلافات معها داخل مجلس النادي الأهلي.

وفي مفاجأة كبيرة تكشف رانيا أيضا عن علاقاتها بالكابتن حسن حمدي قائلة إنه ديمقراطي جدا ، كما تكشف أنها كانت تمارس رياضة التنس قبل السباحة

وحول عملها كطبيبة نساء وتوليد تزيح علواني الستار  عن أسباب لجوء الأطباء إلى الولادة القيصرية أكثر من الطبيعي.

يذكر أن  برنامج "بالخط العريض" مع إيمان أبوطالب، يذاع أسبوعيا الجمعة الثامنة مساء، على شاشة تليفزيون الحياة.

رانيا علواني الأهلى إيمان أبو طالب بالخط العريض الفراشة الذهبية الخطيب

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