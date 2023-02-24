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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن في سوهاج ينظم ندوة حول " زيادة الوعي السياسي لدى الشباب"

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت أمانة الشئون السياسية بحزب حماة الوطن بسوهاج، برئاسة الدكتور محمد عبدالحميد بالتعاون مع أمانة الشباب، برئاسة محمد حمادة، ندوة عن آفاق العمل السياسي ودور الأحزاب فى التوعية السياسية للشباب.

بدأت الندوة بكلمة للدكتور أحمد الديب مؤكداً على أهمية عقد هذه الندوات لما تشكله من أهمية بالغة فى زيادة الوعى السياسي لدى الشباب.

ثم تحدثت النائبة رقية الهلالى عن الدور الذى توليه الدولة والحكومة لدعم الشباب لرفع الوعى السياسي حتى يكون الشباب على دراية تامة بما يدور فى المجتمع الداخلى والخارجى.

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ومن جانبها، تحدثت الدكتورة صباح صابر عن دور الأحزاب والجامعات عن طريق التنسيق بين الطرفين لصقل مهارات الشباب فى كل النواحى الحياتية.

كما تحدث أمين الشئون السياسية الدكتور محمد عبدالحميد عن ضرورة التوعية السياسية للشباب لما تشكله من أهمية خاصة فى ظل الظروف العالمية المحيطة بنا.

وكانت الندوة تحت إشراف الدكتور أحمد الديب الخولى، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، والنائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن الحزب، والأمين المساعد عاطف القلاوى، والأمين المساعد علاء زيدان، والدكتور حسين راغب، أمين التنظيم،

وبحضور الدكتورة صباح صابر أمينة المرأة، والدكتور أحمد عبدالحكيم، أمين التخطيط والمتابعة، والدكتور كمال طلب أمين العلاقات الخارجية، وخالد عبدالمجيد، أمين الإعلام بالمحافظة.

 

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سوهاج مجلس النواب حزب حماة الوطن الاحزاب العمل السياسي الشباب

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