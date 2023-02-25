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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الطائفة الإنجيلية: حال المسيحيين في «مصر الجديدة» تحسن بشكل تاريخي ..السيسي جعلنا نشعر بالراحة النفسية والروحية

الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

حل الدكتور القس،  أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ضيفا على برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"تقديم الاعلامى حمدى رزق، متحدثا عن العديد من الموضوعات الهامة نرصدها فى التقرير التالى:  

حال المسيحيين
أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن حال المسيحيين في «مصر الجديدة»يتغير ويتحسن بشكل تاريخي وغير مسبوق في تاريخ مصر.

وقال زكى  أن المواطن المصري المسيحي بعد ثورة 30 يونيو أصبح يشعر أنه جزء من الدولة.

وتابع: الدولة المصرية نجحت في إنهاء أزمة بناء الكنائس، كما أن بناء المدن الجديدة بها كنائس تشعر المسيحيين أنهم جزء من كيان الدولة المصرية، وهذا ما نلمسه الآن.


وأوضح القس أندريه زكي،  المواطنين المسيحيين أصبحوا يشاركون في مجلس الشورى والنواب والمحليات، والهيئات النيابية.

وأشار  أندريه زكي إلى أن أوضاع المسيحيين في مصر تعد الأفضل في المنطقة، كما أن هناك تطور كبير وملموس، يشعر به كل مسيحي الآن، كما أن صورة الغرب تجاه مصر تغيرت بعد اهتمام الدولة بملف الأقباط.


التنوع بركة والتعددية قيمة مضافة


أكد الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يخلق وعيا مجتمعيا بالعيش المشترك ويجعله شأن عام، مضيفا الكنيسة جزء من مؤسسات المجتمع، ويحقق فكرة التسامح في أعمق معانيه أن لكل مصري مكان في بلده.

وأضاف زكى،أن زيارة الرئيس للكنيسة فى الأعياد لها دلالات مختلفة عن الزيارة كما أن مشاركته في الاحتفال له معنى عميق وخلق فكر جديد ولم يفعل ذلك رئيس قبله.


وأوضح أن تواجد الرئيس في الكنيسة وقت الأعياد هي رسالة محبة ودعم للعيش المشترك، معقبا:" عندما قال الرئيس في الكنيسة " أدعو إلى الله في بيت من بيوته" تخلق لدى المواطن إحساس عميق بالراحة النفسية والروحية ودعم العيش والقبول المشترك .

وأشار القس أندرية زكى إلى أن تمثيل وتعيين المسيحيين في المناصب العليا تجسيد للمواطنة كواقع وليس مجرد حديث، وهذه النوعية من القرارات خلقت مناخ جيد قيمته كبيرة، والتنوع بركة والتعددية قيمة مضافة.

الطلاق بقانون الأحوال الشخصية

وتحدثت الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية عن الطلاق قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين، لافتا إلى  أن الكنائس الثلاث اتفقت على مادة عامة بشأن الطلاق وهى “يجوز الطلاق في حالة الهجر المتصل لمدة 4 سنوات”.


وأوضح  رئيس الطائفة الإنجيلية، إن موضوع بطلان الزواج، اعتمد من الكنائس الثلاث على أن تكون لكل كنيسة أسبابها الخاصة.

وأكد اندرية زكى، أن النموذج المسيحى فى الزواج "ناحج" والدليل أن نسبة اللجوء فيه للمحاكم من 1% لـ 2% فقط

قانون الأحوال الشخصية

تحدثت الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية عن قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين قائلا:" أن 95% من بنود قانون الأحوال الشخصية تم التوافق عليها بين الكنائس الثلاث.


وأوضح زكى، الـ 5% هناك اختلاف بشأنها بين الكنائس الثلاث، مثل مسألة الطلاق، الكنيسة الإنجيلية على سبيل المثال لا تطلق إلا لعلة الزنا أو تغيير الدين.

وتابع أندرية زكى: الكنيسة الكاثوليكية، لا تطلق وتسمح بالانعزال الجسدى، لافتا إلى أن مشروع القانون لدى وزارة العدل حاليا.


بناء دور العبادة


أكد القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر،أن قانون بناء دور العبادة المسيحية تاريخي قائلا "لأول مرة في تاريخك يا مصر كافة الكنائس الموجودة على أرضك ستكون مقننة بها قرار من الدولة".

أوضح القس أندريه زكى، أنه من المتوقع خلال سنوات قليلة ستكون جميع الكنائس على أرض الوطن مقننة، معقبا:" تقنين جميع الكنائس يدل على أن القانون بالفعل  تاريخي.

اندريه زكى مجلس الشورى الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 30 يونيو القس إندريه زكي المدن الجديدة

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