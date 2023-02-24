الطائفة الإنجيلية : توافق 95% بشأن قانون الأحوال الشخصية بين الكنائس الثلاث

تحدثت الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية عن قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين.

وقال زكى خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" أن 95% من بنود قانون الأحوال الشخصية تم التوافق عليها بين الكنائس الثلاث.

الكنائس الثلاث

وأوضح زكى، الـ 5% هناك اختلاف بشأنها بين الكنائس الثلاث، مثل مسألة الطلاق، الكنيسة الإنجيلية على سبيل المثال لا تطلق إلا لعلة الزنا أو تغيير الدين.

وتابع أندرية زكى: الكنيسة الكاثوليكية، لا تطلق وتسمح بالانعزال الجسدى، لافتا إلى أن مشروع القانون لدى وزارة العدل حاليا.

