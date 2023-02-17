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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ أندريه زكى بتجديد الثقة لرئاسة الطائفة الإنجيلية

صدى البلد

قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، والدكتور القس چورچ شاكر نائب رئيس الطائفة بتجديد ثقة قيادات الطائفة فيهما للاستمرار فترة جديدة خلال الانتخابات التي أقيمت اليوم.


وجاء في نص بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نثمن ما قاما به من دور في تقوية علاقات المحبة بين الكنائس في مصر من خلال العمل المشترك على مختلف الأصعدة، ونصلي لأجل مزيد من العمل المثمر.


وأعلنت لجنة انتخابات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر اليوم الجمعة فوز الدكتور القس أندريه زكي بمنصب رئيس الطائفة، والدكتور القس جورج شاكر، بمنصب نائب رئيس الطائفة لفترة جديدة.
وأوضحت اللجنة "أنها بدأت أعمالَها بموجبِ قرارٍ بتشكيلِها منَ المجلسِ الإنجيليِّ في اجتماعِهِ بتاريخِ 21 ديسمبر 2022"، مؤكدة "أنها باشرت أعمالَها بكلِّ دقةٍ وشفافيةٍ بالسَّيرِ في كافَّةِ الإجراءاتْ منْ تلقِّي طلباتِ الترشُّحِ والنظرِ فيها، وفتحِ بابِ تلقِّي الطعونِ ودراستِها وصولًا إلى المرحلةِ الأخيرةِ، وهي عمليةُ إجراءِ الانتخاباتِ والمُحدَّد لها اليومْ".


وتابعت "أن عمليَّةُ الانتخاباتِ أجريت بالاقتراعِ السِّريِّ والتي أسْفرَتْ عنْ حصولِ الفاضلِ الدكتور القس أندريه زكي، المرشحِ على منصبِ الرئيسِ، على عددِ ١٤ صوتًا منْ إجمالي عدد ١٤ صوتًا.
كمَا حصَلَ  الدكتورُ القسُّ جورج شاكر سمعان، المُرشَّحُ على منصبِ نائبِ الرئيسِ، على عددِ ١٤ صوتًا من إجمالي عددِ ١٤ صوتًا.


وبذلكَ يكونُ الفائزُ بمنصِبِ رئيسِ الطائفةِ الإنجيليَّةِ، هو الفاضِلَ الدكتورَ القسَّ أندريه زكي اسطفانوس قليني، والفائزُ بمنصبِ نائبِ رئيسِ الطائفةِ الإنجيليَّةِ هو  الدكتورَ القسَّ جورج شاكر سمعان. وذلكَ للدورةِ القادمةِ لمدةِ ثمانِ سنواتٍ، تبدأُ من مارس 2023 حتى مارس 2031".


يذكر أنه تم انتخاب "زكي" نائبًا لرئيس الطائفة الإنجيلية عام 2007، وخلال ثماني سنوات -هي مدة توليه هذا المنصب-  قام بجهد كبير في تقويه العلاقات بين الكنيسة الإنجيلية، والكنائس الأخرى، على المستوى الإقليمي والدولي، وساهم في بناء علاقة قوية تجمع الكنيسة بكافة المؤسسات الرسمية بالدولة، والمؤسسات الدّينية وعلى رأسها مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بهدف تدعيم العمل المشترك بين كافة أبناء الوطن دون النظر إلى الدّين أو العقيدة.


وبعد انتهاء فترة هذا المنصب انتخب في 20 فبراير 2015  بالإجماع من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، رئيسًا للطائفة الإنجيلية تتويجًا لدوره في خدمة الكنيسة والمجتمع.

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