شاهد.. هنا الزاهد بصحبة الفنان أحمد حلمي في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها برفقة الفنان احمد حلمي، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصلالاجتماعى في خاصيه استوري "انستجرام"

وظهرت هنا في الصورة مرتديه فستانآ انيقآ بالون البينك، بينما ظهر احمد حلمي ببدله انيقه باللون الاسود.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد عبرت عن سعادتها بمشاركتها في حفلة قادرون باختلاف.

ونشرت هنا الزاهد مقطع فيديو لها خلال مشاركتها وعلقت قائلة: "فخورة إني كنت جزء من احتفالية قادرون باختلاف.. شكرا للرئيس فخورة وسعيدة اني وقفت قدام سيادتك.. مبسوطة إني اتعرفت على اجمل ملايكة شطار وموهوبين بجد.