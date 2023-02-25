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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. هنا الزاهد بصحبة الفنان أحمد حلمي في أحدث ظهور

هنا الزاهد احمد حلمي
هنا الزاهد احمد حلمي

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها برفقة الفنان احمد حلمي، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصلالاجتماعى في خاصيه استوري "انستجرام"

 

وظهرت هنا في الصورة مرتديه فستانآ انيقآ بالون البينك، بينما ظهر احمد حلمي ببدله انيقه باللون الاسود.

يذكر أن  الفنانة هنا الزاهد عبرت عن سعادتها بمشاركتها في حفلة قادرون باختلاف.

ونشرت هنا الزاهد مقطع فيديو لها خلال مشاركتها وعلقت قائلة: "فخورة إني كنت جزء من احتفالية قادرون باختلاف.. شكرا للرئيس فخورة وسعيدة اني وقفت قدام سيادتك.. مبسوطة إني اتعرفت على اجمل ملايكة شطار وموهوبين بجد.

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أحمد حلمى هنا الزاهد انستجرام احتفالية قادرون باختلاف

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