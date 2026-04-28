برلماني: استثمارات الري تعزز الأمن الغذائي وتخلق فرص عمل مستدامة

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن ما تشهده مشروعات وزارة الموارد المائية والري من متابعة ميدانية وتطوير مستمر، يعكس إدراك الدولة العميق لأهمية هذه المشروعات في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تفقد الدكتور هاني سويلم لمشروع تنمية جنوب الوادي ومحطة رفع توشكى العملاقة يعكس جدية التنفيذ والحرص على الالتزام بالجداول الزمنية، مشيراً إلى أن هذه المشروعات القومية تمثل ركيزة أساسية للتوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، خاصة في مناطق الجنوب.

وأضاف أن مشروع توشكى يعد نموذجاً متكاملاً للتنمية، حيث لا يقتصر دوره على توفير المياه للزراعة فقط، بل يمتد لتوفير آلاف فرص العمل للشباب، ودعم المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في تخفيف الضغط عن الوادي والدلتا.

سرعة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الضخمة

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة، خاصة وزارة الري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار جابر إلى أن التوجه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل منظومة “الإسكادا”، يعكس رؤية مستقبلية لإدارة الموارد المائية بكفاءة، وهو ما يدعم استدامة هذه المشروعات ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات المائية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، وأن مشروعات مثل توشكى تمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار التنمية الزراعية والاقتصادية في مصر.